Espetinhos japoneses são protagonistas de evento em restaurante de BH

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

A cozinha oriental está em alta como nunca em Belo Horizonte. Se você, assim como grande parte dos belo-horizontinos, aprecia os sabores asiáticos, temos uma sugestão perfeita de um evento que será realizado nesta quinta (5/2), a partir das 18h. O Okinaki, bar no Lourdes, Região Centro-Sul de BH, vai receber o chef Leo Paixão para uma noite de robatas. Será a primeira edição do "Robata Fest".

Robata é a abreviação da palavra robatayaki, uma técnica japonesa que consiste em grelhar lentamente em carvão espetinhos de carnes, frutos do mar ou vegetais.

Os chefs e sócios da casa, Guilherme Furtado e Gabriella Guimarães, vão preparar a robata de medalhão de kimchi com queijo coalho e bacon e de tsukune (almôndega tradicionalmente de frango com molho agridoce, mas a versão servida será com carne bovina).

Leo Paixão, por sua vez, à frente dos restaurantes Glouton, Ninita e Macaréu, será responsável pelos espetinhos de barriga de pirarucu laqueada e momo okura (sobrecoxa de frango com quiabo).

Os clientes que comprarem o kit com as quatro robatas vão levar de presente uma versão doce preparada pelo chef convidado. Ele vai fazer dango, que são bolinhos japoneses feitos com farinha de arroz, açúcar e água.

A casa já recebe chefs de fora para noites especiais no evento intitulado “Batalha de Baos” (bolinhos chineses no vapor), ainda sem previsão de ocorrer novamente. Cada convidado fica responsável por criar dois recheios de baos e Guilherme e Gabriella criam outros dois. O público experimenta e vota no seu favorito, que fica uma semana no menu da casa.

Novo formato

O mais novo Robata Fest promete ser tão especial quanto o Batalha de Baos, embora bastante diferente. Em primeiro lugar, o evento, que surge neste ano, quando o Okinaki celebra seu 5º aniversário, deve ocorrer mensalmente.

Outro fator que os diferencia é o fato de o Robata Fest ser focado em chefs de Belo Horizonte. “Queríamos um evento para valorizar chefs de BH e que não demandasse tanta organização como quando trazemos nomes de outras cidades [como costuma acontecer com a Batalha de Baos]. Vai ser mais tranquilo e local”, explica Guilherme Furtado.

Vale destacar que o evento especial vai ocupar a parte externa no bar. Então, os clientes que preferirem curtir o menu fixo podem se sentar no salão, que funcionará normalmente.



Serviço

Robata Fest com Leo Paixão

Avenida Álvares Cabral, 1303, Lourdes (Okinaki)

Quinta-feira (5/2)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A partir das 18h