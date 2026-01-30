Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Restaurante carioca completa 80 anos com lista ilustre de visitantes ao longo da história

RF
Redação Flipar
  • <p>O estabelecimento é conhecido por já ter recebido personalidades internacionais como o cineasta italiano Frank Capra, a ex-primeira-dama da Argentina, Evita Perón, e o ator Harrison Ford.</p>

    O estabelecimento é conhecido por já ter recebido personalidades internacionais como o cineasta italiano Frank Capra, a ex-primeira-dama da Argentina, Evita Perón, e o ator Harrison Ford.

     Foto: Flickr - Gage Skidmore
  • <p>O restaurante também já foi visitado por figuras nacionais como Regina Duarte, Luisa Brunet, Elis Regina, Tom Jobim e Milton Nascimento. </p>

    O restaurante também já foi visitado por figuras nacionais como Regina Duarte, Luisa Brunet, Elis Regina, Tom Jobim e Milton Nascimento.

    Foto: Marrison Dantas - Flickr
  • <p>Por um período, o “Os Esquilos” foi palco das gravações do extinto programa “Estrelas”, apresentado pela Angélica na TV Globo.</p>

    Por um período, o “Os Esquilos” foi palco das gravações do extinto programa “Estrelas”, apresentado pela Angélica na TV Globo.

     Foto: Reprodução @osesquilos
  • <p>Para comemorar os 80 anos de história, foi inaugurada uma exposição que reúne fotos, menus antigos e objetos que resgataram memórias afetivas do lugar e da cidade do Rio.</p>

    Para comemorar os 80 anos de história, foi inaugurada uma exposição que reúne fotos, menus antigos e objetos que resgataram memórias afetivas do lugar e da cidade do Rio.

     Foto: Divulgac?a?o/Joa?o Ma?rio Nunes
  • <p>O restaurante fica situado em um casarão colonial que já foi residência do Barão de Escragnolle, amigo de D. Pedro II. </p>

    O restaurante fica situado em um casarão colonial que já foi residência do Barão de Escragnolle, amigo de D. Pedro II.

    Foto: Divulgac?a?o/Vitor Marigo
  • <p>O espaço funciona desde 1945, após o imigrante italiano Hugo Busca receber a concessão do então presidente Getulio Vargas.</p>

    O espaço funciona desde 1945, após o imigrante italiano Hugo Busca receber a concessão do então presidente Getulio Vargas.

     Foto: Reprodução @osesquilos
  • <p>O local é descrito como um refúgio de natureza e “desaceleração” dentro da Floresta da Tijuca, famoso por sua atmosfera íntima com lareira e presença de animais silvestres.</p>

    O local é descrito como um refúgio de natureza e “desaceleração” dentro da Floresta da Tijuca, famoso por sua atmosfera íntima com lareira e presença de animais silvestres.

     Foto: Reprodução @osesquilos
  • <p>Desde então, o restaurante se consolidou como ponto de encontro de artistas, políticos, intelectais e famílias. </p>

    Desde então, o restaurante se consolidou como ponto de encontro de artistas, políticos, intelectais e famílias.

    Foto: Reprodução @osesquilos
  • <p>A história do local é marcada por relações pessoais e familiares, como o romance entre Getúlio Vargas e a atriz e cantora Virgínia Lane. </p>

    A história do local é marcada por relações pessoais e familiares, como o romance entre Getúlio Vargas e a atriz e cantora Virgínia Lane.

    Foto: Reprodução @osesquilos
  • <p>O local também ficou conhecido por ser palco de inúmeros casamentos, aniversários e batizados que atravessam gerações de famílias cariocas.</p>

    O local também ficou conhecido por ser palco de inúmeros casamentos, aniversários e batizados que atravessam gerações de famílias cariocas.

     Foto: Reprodução @osesquilos
  • <p>Atualmente, o “Os Esquilos” é gerido por Anna Paola Busca (filha do fundador), seu marido, Luiz Eduardo Xavier, e sua filha, Valentinna Busca Xavier. </p>

    Atualmente, o “Os Esquilos” é gerido por Anna Paola Busca (filha do fundador), seu marido, Luiz Eduardo Xavier, e sua filha, Valentinna Busca Xavier.

    Foto: Divulgação/João Mário Nunes
  • <p>“É emocionante ver famílias que voltam geração após geração, gente que diz: ‘Venho aqui desde criança'”, contou Anna Paola. </p>

    “É emocionante ver famílias que voltam geração após geração, gente que diz: ‘Venho aqui desde criança'”, contou Anna Paola.

    Foto: Reprodução @osesquilos
  • <p>Ela assumiu a administração do espaço após o falecimento do pai, em 1986. “Nasci em 1962, quando o restaurante já tinha 17 anos, e guardo vivas as lembranças da gente correndo pelo jardim e dos almoços de domingo”, lembrou.</p>

    Ela assumiu a administração do espaço após o falecimento do pai, em 1986. “Nasci em 1962, quando o restaurante já tinha 17 anos, e guardo vivas as lembranças da gente correndo pelo jardim e dos almoços de domingo”, lembrou.

     Foto: Reprodução @osesquilos
  • <p>Sobre a visita de Harrison Ford, estrela de filmes como “Star Wars” e “Indiana Jones”, a nova proprietária conta que ele pediu algo simples e bem “brasileiro”: frango, arroz e feijão. </p>

    Sobre a visita de Harrison Ford, estrela de filmes como “Star Wars” e “Indiana Jones”, a nova proprietária conta que ele pediu algo simples e bem “brasileiro”: frango, arroz e feijão.

    Foto: Reprodução/Youtube
  • <p>Entre as histórias está também a comemoração do casamento da cantora Elis Regina com Ronaldo Bôscoli, em 1967 — eles haviam oficializado a união na Capela Mayrink, que fica próxima do restaurante.</p>

    Entre as histórias está também a comemoração do casamento da cantora Elis Regina com Ronaldo Bôscoli, em 1967 — eles haviam oficializado a união na Capela Mayrink, que fica próxima do restaurante.

     Foto: Reprodução de Youtube
  • <p>Até hoje, o cardápio preserva o estilo das décadas de 1950 e 1960, com pratos tradicionais como o medalhão ao molho roquefort e o salmão ao molho de maracujá. </p>

    Até hoje, o cardápio preserva o estilo das décadas de 1950 e 1960, com pratos tradicionais como o medalhão ao molho roquefort e o salmão ao molho de maracujá.

    Foto: Divulgac?a?o/João Mário Nunes
  • <p>Os planos futuros incluem ampliar iniciativas de turismo cultural e educação ambiental: “Acreditamos na importância da mata para o Rio. Queremos chegar aos 100 anos sendo parte viva dessa história”, projeta Anna.</p>

    Os planos futuros incluem ampliar iniciativas de turismo cultural e educação ambiental: “Acreditamos na importância da mata para o Rio. Queremos chegar aos 100 anos sendo parte viva dessa história”, projeta Anna.

     Foto: Reprodução @osesquilos
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay