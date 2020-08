Pizzaiolo que fabricava drogas é flagrado com a 'mão na massa' em Governador Valadares

Farinha ilícita: traficante mantinha restaurante em Governador Valadares, onde preparava pizzas e entorpecentes. As duas 'iguarias' eram entregues em esquema 'delivery'. (foto: PMMG/Divulgação)

Metade calabresa, metade. Pedidos como esse eram atendidos em umada rua Itanhomi, no bairro Nossa Senhora das Graças, em- município mineiro do Vale do Rio Doce. O "negócio" foi desmontado na tarde dessa terça-feira (4) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), após denúncias. O traficante, no entanto, conseguiu fugir.