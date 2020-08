Sexo, drogas e homicídio: mulher de 28 anos mata homem de 49 em BH

Crime ocorreu na Rua Juiz da Costa Val, no Bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte (foto: Reprodução/Google Maps) uso prolongado de drogas e uma tentativa de estupro foram as causas de um homicídio na noite dessa terça-feira, na Rua Juiz da Costa Val, no Bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Uma mulher de 28 anos assassinou, com uma facada no peito, Wallison Bittencourt Rodrigues, de 49 anos. foram as causas de um homicídio na noite dessa terça-feira, na Rua Juiz da Costa Val, no Bairro de Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Uma mulher de 28 anos assassinou, com uma facada no peito, Wallison Bittencourt Rodrigues, de 49 anos.









No final da tarde, Wallison teria feito sexo com a tia da autora do crime. Em seguida, quis fazer com a mulher mais jovem, que se recusou. Ainda segundo o relato dela, diante do impasse, o homem pediu que sua tia fosse embora para que ambos ficassem sozinhos na casa.





A sobrinha aproveitou que a tia abriu o portão para ir embora e também deixou a casa correndo, carregando uma faca. Na rua, foi alcançada pelo homem. Após uma discussão e ser atingida no rosto por um tapa, a jovem acertou uma facada no peito de Wallison.





O crime foi presenciado por um policial civil que chegava do serviço. O detetive seguiu então a mulher e a alcançou, dando-lhe voz de prisão. A Polícia Militar foi acionada imediatamente por vizinhos e chegou ao local para fazer a ocorrência.

A faca foi apreendida. A mulher foi levada para o Ceflan 1, na Rua Conselheiro Rocha, no bairro Santa Tereza, em BH. A tia da suspeita, que seria a principal testemunha do crime, não foi encontrada até o momento da publicação dessa reportagem.