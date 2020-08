PM usa helicóptero e bombas de gás para prender suspeito de assassinato em Sabará

Homem se escondeu em mata antes de invadir uma casa e, finalmente, ser preso (foto: Reprodução/Google Street View) homem de 22 anos, principal suspeito de um assassinato no último domingo em Sabará, foi preso na noite dessa terça-feira na cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar (PM) chegou a acionar helicóptero e bombas de gás lacrimogêneo para conlcuir a ação. Um, principal suspeito de umno último domingo em, foi preso na noite dessa terça-feira na cidade da. A) chegou a acionarpara conlcuir a ação.









O suspeito avistou a PM e fugiu imediatamente em direção a uma mata. Ele chegou a jogar pedras na PM, que respondeu com bombas de gás lacrimogêneo. Helicóptero e cães farejadores foram acionados para auxiliar nas buscas, já que o local era de difícil acesso e com baixa luminosidade.





Os militares, no entanto, conseguiram localizar o suspeito em via terrestre. Eles vasculharam casas próximas à mata e encontraram o homem escondido embaixo da cama de uma residência invadida, na Rua Serra da Piedade, também no Alto do Fidalgo.





O suspeito foi conduzido para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Sabará e, posteriormente, para a 3ª Delegacia de Polícia Civil da cidade. A PM apreendeu um revólver calibre 38 e quatro munições para a arma de fogo, que pertenciam ao homem.