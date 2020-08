Fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual intercepta drogas próximo a Espinosa

Quase mil papelotes de cocaína, três tabletes de maconha, duas buchas de maconha. Essa era a carga da caminhonete Fiat Strada, placa HLV-7344, detida durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual, na tarde dessa terça-feira, na Rodovia MGC 122, próximo a Espinosa, em Minas Gerais. A ação resultou na prisão do condutor do veículo.

Os policiais que participavam da fiscalização notaram o nervosismo do motorista da caminhonete. Segundo o sargento Macarius, o comportamento dele motivou uma busca no veiculo. No porta-malas, os policiais encontraram a carga de droga.