Defensoria cobra maior atuação da Prefeitura de Betim em comunidade Warao

A Defensoria Pública (DPMG) intensificou a atuação à comunidade indígena Warao instalada na Ocupação Terra Mãe, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e cobra uma participação mais efetiva da prefeitura na garantia de direitos básicos às cerca de 70 famílias que vivem no local. Segundo a defensora pública Rachel Passos, apesar de algumas melhorias recentes, o atendimento prestado pelo município ainda está aquém das necessidades enfrentadas pela população indígena, que convive com insegurança alimentar, moradias precárias e dificuldades de acesso a serviços públicos.



A cobrança ocorre depois de uma força-tarefa realizada pela DPMG no último dia 11 de junho. A ação reuniu defensores públicos, além de equipe multidisciplinar, para ouvir os moradores, identificar demandas urgentes e encaminhar providências relacionadas à alimentação, saúde, educação e moradia.

Atualmente, mais de 400 indígenas Warao vivem na ocupação, entre eles mais de 60 crianças. O grupo é formado por migrantes indígenas originários do Delta do Rio Orinoco, na Venezuela, que deixaram seu território após processos de deslocamento ambiental e, posteriormente, pela crise econômica e política no país vizinho.

De acordo com a Dra., a situação da comunidade é marcada por especificidades culturais que precisam ser compreendidas e respeitadas pelo poder público. Os Warao mantêm tradições próprias, como o uso de redes para dormir e formas coletivas de organização, o que exige políticas públicas adaptadas à realidade do grupo.

“A maior reclamação deles é não serem ouvidos. Eles devem participar da construção das soluções que impactam suas vidas”, afirmou.

Segundo ela, a defensoria atua como ponte entre a comunidade e os órgãos públicos, buscando garantir que os atendimentos respeitem o direito à consulta prévia previsto em normas internacionais de proteção aos povos tradicionais.

Embora reconheça avanços pontuais, como melhorias no acesso à energia elétrica e à água, ela avalia que a situação geral permanece praticamente inalterada.

“Infelizmente, a situação está estagnada. Nós verificamos algumas melhorias recentes, principalmente relacionadas à água e à luz, mas ainda existe uma série de demandas urgentes”, disse.

Rachel destaca que a principal responsabilidade pelo atendimento da comunidade é do município, por ser a porta de entrada das políticas públicas de assistência social. Nesse sentido, ela considera que a Prefeitura de Betim poderia atuar de forma mais presente.

“Eu entendo que ela não está atuando da forma como deveria atuar, com mais presença. Não é correto dizer que não existe atuação, porque a situação é complexa, envolve barreiras culturais e linguísticas. Mas é necessário um acompanhamento mais próximo para que as demandas sejam resolvidas de maneira satisfatória”, afirmou.

Entre os desafios apontados estão a garantia de alimentação adequada, melhorias nas condições de moradia e ações de integração da comunidade com o entorno. Atualmente, muitas famílias vivem em barracas de lona deterioradas pela ação do tempo, expostas às condições climáticas e sem estrutura adequada.

Para ela, também é necessário ampliar o diálogo com moradores da região e promover ações de conscientização sobre a identidade e a cultura dos Warao, como forma de combater preconceitos, discriminação e episódios de xenofobia.

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“É importante que a população conheça quem são os Warao e compreenda a realidade deles. Esse também é um trabalho que o município deve desenvolver”, ressaltou.