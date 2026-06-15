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Moradores em situação de rua em BH serão auxiliados após prisão

Iniciativa receberá investimento de R$ 140 milhões do TJMG e PBH oferecerá acompanhamento na Rede Municipal de Saúde

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
15/06/2026 14:49 - atualizado em 15/06/2026 17:22

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Pessoas em situação de rua receberão auxílio depois de presos pela PBH com financiamento TJMG.
Pessoas em situação de rua receberão auxílio já na audiência de custódia em programa firmando entre o TJMG e a PBH crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) e o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, assinaram nesta segunda (15/6) termo que estabelece parceria entre a Justiça e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com o objetivo de fornecer atendimento especializado para pessoas em situação de rua que tenham cometido algum tipo de crime. Serão investidos R$ 140 milhões pelo TJMG na iniciativa. 

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Damião declarou, em coletiva de imprensa, que a medida é uma resposta à sociedade. “A proposta da administração municipal é tratar o tema de forma humanizada, entendendo que morar na rua é o problema, e não o morador de rua. A população em situação de rua deve ser vista como pessoas que precisam de acolhimento e assistência, e não como um obstáculo para a cidade”, afirmou.

O presidente do TJMG explicou que o convênio tem como ponto inicial a audiência de custódia. Durante as audiências, os juízes farão uma análise prévia para verificar porque a pessoa chegou ali. Serão analisadas as consequências que a soltura pode acarretar. Em casos de problemas de sofrimento mental, psíquicos, haverá acompanhamento pela Rede Municipal de Saúde.

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"Não vamos simplesmente devolver a pessoa para a rua, que às vezes pode entrar num círculo vicioso, de retornar à audiência de custódia e ser presa novamente. O objetivo é que essas pessoas sejam cuidadas, atendidas e acompanhadas”, declarou o desembargador Corrêa Júnior. 

Em um prazo de dois anos, o Tribunal de Justiça vai investir R$ 140 milhões no programa, inédito na capital. Atualmente, o atendimento a pessoas em situação de rua ocorre de maneira não especializada, sem levar em conta as especificidades desses casos. O financiamento ocorre por parte do TJMG, enquanto a PBH disponibiliza sua rede de saúde.

O objetivo é qualificar o atendimento que já acontece na rede municipal através das audiências de custódia. “A pessoa saindo da audiência de custódia, sendo colocada em liberdade, simplesmente volta à situação anterior e se é uma pessoa que está em situação de rua, se é uma pessoa com sofrimento mental, continua sem o atendimento”, explicou o desembargador. 

Segundo o magistrado, os R$ 140 milhões serão repassados e administrados pela PBH, que tem a função de montar a rede de apoio para as pessoas vulneráveis que saem das audiências de custódia. De acordo com o prefeito, a Rede Municipal de Saúde estará à disposição para o auxílio dessas pessoas vulneráveis.

Tanto PBH quanto o TJMG, não divulgaram detalhes sobre a aplicação específica desse recurso de R$ 140 milhões. 

População de rua cresce

No Brasil, 388.855 pessoas em situação de rua foram registradas no CADÚnico. Os dados são do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/POLOS-UFMG).

Minas Gerais é o terceiro estado com maior população de rua, com 34.849. Belo Horizonte também ocupa o terceiro lugar no ranking de capitais com 16.115 pessoas nessa situação. Desde 2020, mais 3.616 pessoas passaram a compor essa estatística, o que representa aproximadamente 22,5% do seu tamanho hoje. 

Rafael Roberto Fonseca, coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR-MG), considera a medida importante para os direitos dessas pessoas.

“É preciso assegurar o diálogo entre a política, a saúde, o trabalho e a renda, para que não seja essa porta giratória que a pessoa sai e entra. Precisa garantir o direito dessas pessoas, principalmente que as políticas possam dialogar entre elas para que realmente tenha garantia de uma medida realmente intersetorial, uma política estruturante, continuada para realmente devolver a essas pessoas a ressocialização social, familiar e, principalmente, a superação definitiva das pessoas nessa situação”, disse Fonseca.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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