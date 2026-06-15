Moradores em situação de rua em BH serão auxiliados após prisão

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) e o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior, assinaram nesta segunda (15/6) termo que estabelece parceria entre a Justiça e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) com o objetivo de fornecer atendimento especializado para pessoas em situação de rua que tenham cometido algum tipo de crime. Serão investidos R$ 140 milhões pelo TJMG na iniciativa.

Damião declarou, em coletiva de imprensa, que a medida é uma resposta à sociedade. “A proposta da administração municipal é tratar o tema de forma humanizada, entendendo que morar na rua é o problema, e não o morador de rua. A população em situação de rua deve ser vista como pessoas que precisam de acolhimento e assistência, e não como um obstáculo para a cidade”, afirmou.

O presidente do TJMG explicou que o convênio tem como ponto inicial a audiência de custódia. Durante as audiências, os juízes farão uma análise prévia para verificar porque a pessoa chegou ali. Serão analisadas as consequências que a soltura pode acarretar. Em casos de problemas de sofrimento mental, psíquicos, haverá acompanhamento pela Rede Municipal de Saúde.

"Não vamos simplesmente devolver a pessoa para a rua, que às vezes pode entrar num círculo vicioso, de retornar à audiência de custódia e ser presa novamente. O objetivo é que essas pessoas sejam cuidadas, atendidas e acompanhadas”, declarou o desembargador Corrêa Júnior.

Em um prazo de dois anos, o Tribunal de Justiça vai investir R$ 140 milhões no programa, inédito na capital. Atualmente, o atendimento a pessoas em situação de rua ocorre de maneira não especializada, sem levar em conta as especificidades desses casos. O financiamento ocorre por parte do TJMG, enquanto a PBH disponibiliza sua rede de saúde.

O objetivo é qualificar o atendimento que já acontece na rede municipal através das audiências de custódia. “A pessoa saindo da audiência de custódia, sendo colocada em liberdade, simplesmente volta à situação anterior e se é uma pessoa que está em situação de rua, se é uma pessoa com sofrimento mental, continua sem o atendimento”, explicou o desembargador.

Segundo o magistrado, os R$ 140 milhões serão repassados e administrados pela PBH, que tem a função de montar a rede de apoio para as pessoas vulneráveis que saem das audiências de custódia. De acordo com o prefeito, a Rede Municipal de Saúde estará à disposição para o auxílio dessas pessoas vulneráveis.

Tanto PBH quanto o TJMG, não divulgaram detalhes sobre a aplicação específica desse recurso de R$ 140 milhões.

População de rua cresce

No Brasil, 388.855 pessoas em situação de rua foram registradas no CADÚnico. Os dados são do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/POLOS-UFMG).

Minas Gerais é o terceiro estado com maior população de rua, com 34.849. Belo Horizonte também ocupa o terceiro lugar no ranking de capitais com 16.115 pessoas nessa situação. Desde 2020, mais 3.616 pessoas passaram a compor essa estatística, o que representa aproximadamente 22,5% do seu tamanho hoje.

Rafael Roberto Fonseca, coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR-MG), considera a medida importante para os direitos dessas pessoas.

“É preciso assegurar o diálogo entre a política, a saúde, o trabalho e a renda, para que não seja essa porta giratória que a pessoa sai e entra. Precisa garantir o direito dessas pessoas, principalmente que as políticas possam dialogar entre elas para que realmente tenha garantia de uma medida realmente intersetorial, uma política estruturante, continuada para realmente devolver a essas pessoas a ressocialização social, familiar e, principalmente, a superação definitiva das pessoas nessa situação”, disse Fonseca.

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* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro