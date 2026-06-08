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VIOLÊNCIA EM MINAS

MG: morador de rua é preso ao tentar matar outro a facadas por vingança

Vítima foi socorrida em estado grave, enquanto suspeito foi identificado pela polícia e e confessou ter cometido o crime por vingança

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/06/2026 06:29 - atualizado em 08/06/2026 06:52

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Segundo a perícia, o corpo do jovem foi encontrado com marcas de 40 facadas pelo corpo
Segundo a perícia, o corpo do jovem foi encontrado com marcas de 40 facadas pelo corpo crédito: Pixabay

Um homem em situação de rua, de 42 anos, foi preso nesse domingo (7/6), suspeito de tentar matar outro homem, de 35, no Centro de Araxá (MG), no Alto Paranaíba. A vítima foi atingida por golpes de faca na região do tórax e socorrida em estado grave.

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De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), denúncias anônimas informaram que um indivíduo armado com uma faca estava ameaçando pessoas que passavam pela Avenida Getúlio Vargas. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, inconsciente e com duas perfurações no tórax.

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Segundo testemunhas, o suspeito estava com a vítima momentos antes do crime. Conforme o relato, eles teriam se desentendido e, durante a discussão, o homem esfaqueou o outro antes de fugir.

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma unidade de saúde. De acordo com os socorristas, o quadro era considerado gravíssimo. Mais tarde, ela foi intubada e transferida para Uberaba (MG), no Triângulo.

Os policiais encontraram a faca utilizada no crime, ainda com sangue, dentro de uma mochila junto com pertences pessoais do suspeito.

A prisão

De acordo com a PM, foram utilizadas imagens do sistema de videomonitoramento de Araxá para identificar o homem. Uma testemunha o reconheceu e os militares o encontraram. Ele confessou o crime depois de ser abordado.

Em depoimento aos policiais, ele afirmou que atacou a vítima por vingança. Segundo o homem, a vítima teria furtado alguns de seus pertences anteriormente para trocar por drogas. Ao encontrá-la novamente, decidiu se vingar e a atacou com a faca.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

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