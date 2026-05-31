Homem é preso por ameaçar companheira com faca na frente dos filhos em MG

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (31/5) pelos crimes de ameaça e porte de arma branca no distrito de Floresta, em Central de Minas (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu informações de que uma mulher estava sendo ameaçada pelo companheiro, que portava uma faca. Os militares foram até o endereço e, ao se aproximarem da residência, ouviram pedidos de socorro.

No local, os policiais visualizaram o suspeito com a faca em mãos. Após receber ordem para largar a arma, ele dispensou o objeto e foi abordado pela equipe.

A vítima foi encontrada muito abalada emocionalmente, ela relatou aos militares que vinha sofrendo ameaças constantes e violência psicológica há vários meses, situação que teria se agravado recentemente.

De acordo com a mulher, o companheiro a ameaçou de morte utilizando uma faca, inclusive na presença dos filhos. Ela também afirmou ter sido vítima de agressões anteriores. A vítima manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

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O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com a vítima e a faca apreendida.