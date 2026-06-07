Atitude suspeita levou PM a encontrar grande quantidade de drogas em BH

Três homens, de 21, 23 e 29 anos, foram presos com uma grande quantidade de drogas na noite desse sábado (6/6), no bairro São João Batista, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

Segundo o sargento Gama, da Polícia Militar, a ocorrência começou durante um patrulhamento pela pista do Move na Avenida Antônio Carlos, no sentido Centro–bairro.

Os militares perceberam que o motorista de um Volkswagen Virtus azul reduziu bruscamente ao notar a aproximação da viatura, aparentemente para permitir que os policiais seguissem à frente. Durante a manobra, os militares também observaram um dos ocupantes pegando um objeto na parte dianteira do veículo e o arremessou para o banco traseiro.

Diante da atitude suspeita, a equipe realizou o acompanhamento e a abordagem do automóvel. Durante as buscas, os policiais encontraram dois tabletes de maconha no banco traseiro do veículo. Questionados, os ocupantes decidiram colaborar e informaram onde buscariam uma nova carga de drogas, indicando um terceiro suspeito, conhecido pelo apelido de "Neguinho", que trabalhava como taxista.

Com apoio do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), os militares foram até o endereço indicado e localizaram o suspeito conduzindo um táxi Fiat Argo branco. Na abordagem, os policiais encontraram uma sacola contendo cinco tabletes e meio de maconha.

Embora o homem tenha se recusado a informar o endereço residencial, uma moradora da região indicou aos militares o condomínio onde ele residia. Nos imóveis vinculados ao suspeito, os policiais localizaram o restante dos entorpecentes.

Ao final da operação, foram apreendidos:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

41 barras de maconha;

17 barras de skunk;

3 porções de maconha;

4 porções de dry;

4 porções de ice;

1 porção de cocaína;

1 balança de precisão;

1 munição calibre 36;

3 aparelhos celulares;

2 veículos.

Os três suspeitos foram presos e encaminhados para a 1ª Delegacia de Plantão de Belo Horizonte, juntamente com todo o material apreendido.