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Líder do tráfico suspeito de mandar matar rival é preso em Contagem

Homem de 28 anos era procurado depois de romper tornozeleira eletrônica e é investigado por participação em homicídios na Região Metropolitana de BH

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
06/06/2026 18:05

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IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA. Prisão foi resultado de uma ação conjunta entre a Agência Central de Inteligência (AGCI/Sejusp MG) e a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ)
o suspeito já era procurado pelas forças de segurança após romper a tornozeleira eletrônica crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Um homem de 28 anos foi preso nesta sexta-feira (6/5) com uma arma de fogo em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é apontado pela Polícia Militar como um dos principais líderes do tráfico de drogas em Nova Contagem. 

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De acordo com a sargento Paula Andrade, do 18º Batalhão da PM, a prisão aconteceu durante patrulhamento na Rua VL Trinta e Cinco, no bairro Nova Contagem. Os militares receberam informações de que o suspeito estaria circulando pela região e iniciaram rastreamentos até localizá-lo.

 

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Segundo a corporação, o homem é alvo de investigações relacionadas a diversos crimes violentos e é apontado como um dos principais suspeitos de ordenar homicídios na região. Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo. 

Conforme a militar, o suspeito já era procurado pelas forças de segurança após romper a tornozeleira eletrônica. Ele havia sido preso anteriormente, permaneceu cerca de um mês detido e deixou o sistema prisional em novembro de 2025.

Entre os crimes atribuídos ao investigado está o assassinato de Vitor Henrique de Paula, de 27 anos, conhecido como "Vitão", morto a tiros em janeiro deste ano no Bairro Icaivera, em Betim, Região Metropolitana da capital. Na ocasião, a vítima seguia de carro para registrar o filho recém-nascido quando foi perseguida por ocupantes de uma motocicleta e executada a tiros. O pai de um amigo que conduzia o veículo também foi baleado. A suspeita da polícia é de que o homicídio tenha sido cometido a mando do preso.

Após o crime, o investigado rompeu a tornozeleira eletrônica e passou a ser considerado foragido, e procurado pelas equipes policiais.

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A ocorrência foi encaminhada para a sede do 18º Batalhão da Polícia Militar, onde os procedimentos de polícia judiciária foram realizados. O caso segue sob investigação.

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