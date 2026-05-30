Suspeito de participar de tortura de homem é preso por tráfico

Uma dupla de 24 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira (29/5), em Guanhães (MG), no Vale do Rio Doce. Entre os detidos está um homem investigado por participação em um caso de tortura no qual uma vítima teve parte de um dedo arrancada com um alicate.

As prisões ocorreram durante uma operação da Polícia Militar no Bairro Alvorada, região conhecida pelas autoridades como ponto de venda de drogas. Equipes se posicionaram em locais estratégicos para monitorar a movimentação de suspeitos e flagraram entregas de objetos a outras pessoas em diferentes pontos do bairro.

Segundo a PM, parte da movimentação ocorreu nos escombros de um local conhecido como Antiga Muralha. Após a abordagem, os militares encontraram R$ 390 com um dos suspeitos e R$ 476 escondidos na capa do celular do outro.

Diante dos indícios de tráfico, os policiais retornaram ao local e realizaram buscas nos escombros, onde encontraram drogas e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Durante a ação, um terceiro suspeito, conhecido pelo apelido de “Podrinho”, foi visto saindo de uma residência com uma sacola. Ao notar a presença policial, ele fugiu pelos telhados de imóveis vizinhos e não foi localizado.

Na casa associada aos investigados, os militares apreenderam mais drogas, duas balanças de precisão e dois rádios comunicadores. Ao todo, foram recolhidos 26 pinos de crack, 30 papelotes de cocaína, sete buchas de maconha e R$ 996,50 em dinheiro.

De acordo com a Polícia Militar, um dos presos possui passagens por tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado, além de ser apontado como suspeito de homicídio. Ele também é investigado, juntamente com “Podrinho”, por um caso de tortura registrado recentemente na cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi agredida e teve parte de um dedo arrancada com um alicate durante as agressões.

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Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados ao Hospital Imaculada Conceição para avaliação médica e, em seguida, apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Guanhães. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.