Homem é morto e criança de 10 anos é baleada em ataque na Grande BH

Um homem de 36 anos foi morto a tiros e uma criança de 10 anos ficou ferida durante um ataque a tiros na noite de quinta-feira (5/6), no Bairro Ressaca, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no interior do Aglomerado Ressaca. Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que uma criança havia sido baleada e já tinha sido socorrida por moradores para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca.

No hospital, os policiais constataram que o menino foi atingido por um disparo na coxa esquerda. Após os primeiros atendimentos, ele foi transferido para o Hospital Municipal de Contagem. O estado de saúde da criança não foi divulgado.

Durante a ocorrência, uma mulher procurou os militares e informou que o marido dela também havia sido baleado na mesma ação criminosa e levado para a UPA Ressaca. No local, a equipe médica tentou reanimar a vítima, mas o homem morreu. Segundo a médica responsável pelo atendimento, ele apresentava seis perfurações provocadas por disparos de arma de fogo na região do tórax.

À polícia, a esposa da vítima contou que os dois saíam de casa para comprar pão quando ela retornou à residência para fechar a porta. Nesse momento, ouviu disparos e viu várias pessoas correndo pela rua. Pouco depois, o marido apareceu ferido e caído no chão. Moradores prestaram socorro e o levaram para a UPA.

A criança baleada passava pelo local acompanhada da mãe quando foi atingida. Nenhuma das testemunhas soube informar quem efetuou os disparos.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local do crime e recolheu quatro projéteis. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil.