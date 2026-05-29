VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Mulher sofre tentativa de feminicídio a tiros na Grande BH
Vítima afirmou à PM que sofria ameaças e agressões constantes do ex-companheiro após disputa por imóvel; seis disparos teriam sido efetuados
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29/05/2026 13:37
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Uma mulher de 39 anos escapou de tentativa de feminicídio na tarde dessa quinta-feira (28/5), no Bairro Funcionários, em Contagem, na Grande BH. O principal suspeito é o ex-companheiro dela, de 48, preso após a Polícia Militar localizar uma pistola dentro de um carro.
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