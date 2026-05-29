Mulher sofre tentativa de feminicídio a tiros na Grande BH

Segundo a PM, a ocorrência foi registrada na Rua Milton Muniz Rocha. Militares receberam informações de que um homem havia efetuado disparos contra uma mulher durante uma discussão.

A vítima aguardava os policiais na Avenida Judit Naves de Lima e contou que o relacionamento com o suspeito era marcado por constantes desentendimentos, ameaças e agressões. Ela relatou ainda que existe uma decisão judicial de reintegração de posse de um imóvel, mas que o ex-companheiro não vinha sendo localizado para receber a notificação oficial.

No dia da ocorrência, a mulher foi até a residência para retirar pertences pessoais. Segundo o relato, o suspeito chegou ao local em um Volkswagen Gol conduzido por outro homem, de 40. Ainda conforme a mulher, o ex-companheiro desceu do veículo já armado e começou a atirar em sua direção. Pessoas que estavam na rua correram ao ouvir os disparos.

Ela não foi atingida e conseguiu fugir até a Avenida Judit Naves de Lima, onde acionou a Polícia Militar. Durante as buscas, os militares foram até a residência indicada pela vítima. No local, uma cápsula de munição foi encontrada no passeio em frente ao imóvel.

Os policiais abordaram os dois homens que estavam na casa. Após apresentar versões contraditórias, o motorista do carro revelou onde estava escondida a chave do veículo. Dentro do automóvel, sob o tapete do banco dianteiro do passageiro, os militares localizaram uma pistola municiada e outro carregador.

A vítima afirmou ainda que vinha sendo impedida pelo ex-companheiro de retornar ao imóvel para retirar seus objetos pessoais e que sofria ameaças frequentes. Segundo o depoimento dela à PM, o suspeito efetuou cerca de seis disparos em sua direção.

Já o homem alegou que estava “de cabeça quente” e afirmou ter feito apenas dois tiros para o alto. O motorista disse aos policiais que trabalha com o suspeito em um frigorífico e que apenas deu carona ao colega, sem saber da existência da arma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois homens foram encaminhados para a Central Estadual de Plantão Digital.