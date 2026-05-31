Homem é executado com 35 tiros ao atender ligação em praça

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 31 anos foi executado com 35 tiros na Praça do Divino, Bairro Jardim Laguna, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu na madrugada deste domingo (31/5).

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a equipe foi acionada por volta da meia-noite para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, encontrou a vítima caída ao solo, com intenso sangramento e sem sinais vitais.

A guarnição fez contato com a esposa da vítima, que relatou aos policiais que os dois estavam na praça, consumindo bebidas alcoólicas junto com outros amigos. Em determinado momento, a vítima recebeu uma ligação telefônica e se afastou do grupo por alguns metros. Pouco tempo depois, foram ouvidos vários disparos.

A mulher informou que viu dois indivíduos correndo após os disparos. Segundo o relato, eles entraram em um veículo de cor preta e fugiram. A esposa ainda afirmou que desconhecia qualquer tipo de ameaça ou desavença envolvendo o homem. Ela reforçou que ele não tinha o hábito de falar sobre o assunto e não percebeu nenhuma mudança recente no comportamento do companheiro.

Em consulta ao sistema policial, a corporação identificou que a vítima possuía registros por receptação, furto e tráfico de drogas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte no local. A perícia da Polícia Civil também compareceu, recolheu o celular do homem e várias cápsulas de calibre 9mm.

Nos exames preliminares, foram constatados no corpo da vítima ao menos 35 perfurações, sendo 14 nas costas, 12 no tórax, quatro no glúteo, três no rosto, uma na coxa esquerda e uma no cotovelo esquerdo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.