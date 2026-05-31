Previsão do tempo: veja como será o domingo (31/5) em BH e MG

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

As temperaturas baixas seguem mantendo as blusas de frio perto dos belo-horizontinos neste domingo (31/5).

Segundo a Defesa Civil da capital mineira, a sensação térmica é gelada nas primeiras horas do dia e à noite, quando o sol não mostra tanta força. A mínima do dia é de 14,4ºC, na Região Oeste de BH.

A máxima esperada para o dia é de 25ºC, com a umidade relativa do ar girando em torno dos 45% à tarde. Não há expectativa de chuva, embora o céu fique encoberto na maior parte do domingo.

Já em Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a umidade disponível e as temperaturas amenas podem provocar a formação de névoa úmida ou nevoeiro na faixa leste do estado.

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Ainda conforme o órgão, os ventos associados à umidade mantém o céu encoberto e a possibilidade de chuva fraca e isolada no Oeste e Sul de Minas. Em território mineiro os termômetros devem variar entre 6ºC e 32ºC.