Previsão do tempo: veja como será o domingo (31/5) em BH e MG
Segundo a Defesa Civil municipal, os termômetros devem registrar temperaturas amenas, com máxima de 25ºC
compartilheSIGA
As temperaturas baixas seguem mantendo as blusas de frio perto dos belo-horizontinos neste domingo (31/5).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Defesa Civil da capital mineira, a sensação térmica é gelada nas primeiras horas do dia e à noite, quando o sol não mostra tanta força. A mínima do dia é de 14,4ºC, na Região Oeste de BH.
Leia Mais
A máxima esperada para o dia é de 25ºC, com a umidade relativa do ar girando em torno dos 45% à tarde. Não há expectativa de chuva, embora o céu fique encoberto na maior parte do domingo.
Já em Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a umidade disponível e as temperaturas amenas podem provocar a formação de névoa úmida ou nevoeiro na faixa leste do estado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda conforme o órgão, os ventos associados à umidade mantém o céu encoberto e a possibilidade de chuva fraca e isolada no Oeste e Sul de Minas. Em território mineiro os termômetros devem variar entre 6ºC e 32ºC.