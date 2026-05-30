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PREVISÃO DO TEMPO

Frio chegou? Saiba o que esperar do tempo em BH e MG neste sábado

A mínima foi de 14,5ºC na Região Oeste de Belo horizonte; veja a previsão do tempo completa para a capital mineira e Minas Gerais

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/05/2026 08:00

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Com a previsão de baixa umidade à tarde, a Defesa Civil recomenda cuidados com a hidratação
Previsão indica termômetros baixos crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

Belo Horizonte deve enfrentar temperaturas amenas ao longo deste sábado (30/5). A previsão da Defesa Civil indica céu encoberto, com os termômetros caindo. Em Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê a ocorrência de chuva fraca e isolada em parte do estado.

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Conforme o órgão municipal, a sensação é de frio nas primeiras horas da manhã e à noite. A temperatura mínima registrada foi de 14,5ºC na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a 4,6ºC às 7h.

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Já a máxima estimada é de 26ºC, com umidade relativa do ar em torno dos 50%, nos períodos em que o sol fica mais aparente.

O Inmet, por sua vez, aponta que a disponibilidade de umidade e as temperaturas amenas ao amanhecer podem provocar a formação de nevoeiros na faixa leste de Minas. Além disso, a circulação dos ventos mantém a nebulosidade, que pode trazer a possibilidade de chuva fraca e isolada no Oeste e Sul de Minas.

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Podem ser atingidas as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Campo das Vertentes. Os termômetros no estado devem variar entre 6ºC e 32ºC. 

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