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PREVISÃO DO TEMPO

Previsão do tempo em BH: veja se esta quarta (27/5) terá calor ou frio

Madrugada registrou mínima de 15,1°C na Regional Oeste; à tarde, tempo seco deve reduzir a umidade do ar para cerca de 40%

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
27/05/2026 09:03 - atualizado em 27/05/2026 09:05

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Clima em BH
A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Nesta quarta-feira (27/5), a previsão do tempo para Belo Horizonte indica céu parcialmente nublado ao longo do dia. Na capital mineira, a temperatura mínima registrada foi de 15,1°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 16,9°C, às 2h45.
  • Centro Sul: 15,6°C, às 2h10.
  • Oeste: 15,1°C, com sensação térmica de 8,9°C, às 3h.
  • Pampulha: 16,2°C, com sensação térmica de 17,9°C, às 5h.
  • Venda Nova: 15,5°C, às 6h.

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Como fica o tempo no estado? 

A circulação de ventos em altos e médios níveis da atmosfera mantém o tempo com presença de nuvens médias e altas em todas as regiões mineiras.

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O transporte de umidade do oceano para o continente também continua favorecendo a ocorrência de chuviscos ou chuva fraca e isolada nas regiões do Jequitinhonha e Zona da Mata. Já no Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata, a presença de umidade em médios níveis da atmosfera pode contribuir para o desenvolvimento de instabilidades ao longo do dia.

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