Previsão do tempo em BH: veja se esta quarta (27/5) terá calor ou frio

Nesta quarta-feira (27/5), a previsão do tempo para Belo Horizonte indica céu parcialmente nublado ao longo do dia. Na capital mineira, a temperatura mínima registrada foi de 15,1°C, enquanto a máxima pode chegar aos 28°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 16,9°C, às 2h45.



Centro Sul: 15,6°C, às 2h10.



Oeste: 15,1°C, com sensação térmica de 8,9°C, às 3h.



Pampulha: 16,2°C, com sensação térmica de 17,9°C, às 5h.



Venda Nova: 15,5°C, às 6h.



Como fica o tempo no estado?

A circulação de ventos em altos e médios níveis da atmosfera mantém o tempo com presença de nuvens médias e altas em todas as regiões mineiras.

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O transporte de umidade do oceano para o continente também continua favorecendo a ocorrência de chuviscos ou chuva fraca e isolada nas regiões do Jequitinhonha e Zona da Mata. Já no Sul de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata, a presença de umidade em médios níveis da atmosfera pode contribuir para o desenvolvimento de instabilidades ao longo do dia.