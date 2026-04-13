Como o clima afeta seu humor e sua saúde? A ciência explica

A sensação de desânimo que surge em um dia cinzento e chuvoso não é apenas impressão sua. Com as recentes e intensas mudanças de tempo alertadas por serviços de meteorologia, muitas pessoas relatam alterações no humor e no bem-estar. A ciência confirma que essa conexão é real e explica como as condições climáticas podem afetar diretamente nosso corpo e mente.

A principal razão está na luz solar. A exposição ao sol estimula a produção de serotonina, um neurotransmissor popularmente conhecido como o “hormônio da felicidade”. Quando os dias ficam mais curtos, escuros e nublados, os níveis de serotonina tendem a cair, o que pode levar a sentimentos de tristeza, irritabilidade e falta de energia.

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Ao mesmo tempo, a ausência de luz faz o corpo produzir mais melatonina, o hormônio que regula o sono. É por isso que em dias chuvosos é comum sentir mais sonolência e uma vontade maior de ficar na cama. Essa combinação de menos serotonina e mais melatonina cria o cenário perfeito para o desânimo.

O clima e a saúde do corpo

As mudanças climáticas não afetam apenas o humor, mas também a saúde física. Quedas bruscas de temperatura, por exemplo, podem sobrecarregar o sistema imunológico, deixando o corpo mais vulnerável a vírus e infecções respiratórias, como gripes e resfriados.

Além disso, a variação na pressão atmosférica, que geralmente precede tempestades, pode desencadear dores de cabeça e enxaquecas em pessoas sensíveis. Indivíduos com condições crônicas, como artrite, também costumam relatar um aumento na dor articular durante períodos de tempo frio e úmido.

A falta de sol no inverno também impacta diretamente os níveis de vitamina D, essencial para a saúde dos ossos e para o bom funcionamento do sistema de defesa do corpo. Por isso, é importante redobrar a atenção com a saúde durante essas épocas.

Como amenizar os efeitos negativos do clima

Embora não seja possível controlar o tempo, algumas atitudes simples podem ajudar a minimizar seu impacto no nosso bem-estar. Confira algumas dicas práticas:

Aproveite a luz natural: mesmo em dias nublados, tente passar algum tempo perto de uma janela ou ao ar livre. A luz natural, ainda que difusa, ajuda a regular os hormônios.

Mantenha uma rotina de exercícios: a atividade física libera endorfinas, que promovem a sensação de bem-estar e combatem o desânimo. Praticar exercícios dentro de casa é uma ótima alternativa.

Cuide da alimentação: invista em uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. Alimentos com triptofano, como banana e aveia, podem ajudar na produção de serotonina.

Regule seu sono: procure manter horários regulares para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Uma boa noite de sono é fundamental para o equilíbrio do corpo e da mente. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.