O clima em Minas Gerais está mudando? Entenda o que dizem os dados

A percepção de que o clima em Minas Gerais está diferente não é apenas uma impressão. O estado tem registrado um novo padrão de comportamento climático, marcado por eventos extremos que se alternam: períodos de seca mais longos e, quando a chuva chega, ela vem de forma concentrada e intensa. Essa mudança, confirmada por dados de monitoramento, explica os recentes e frequentes alertas meteorológicos.

O que acontece é uma alteração na distribuição das chuvas ao longo do ano. Em vez de um volume de água mais bem distribuído durante a estação chuvosa, o que se observa são grandes quantidades de precipitação em poucos dias. Essa concentração sobrecarrega o solo e os sistemas de drenagem urbana, aumentando o risco de enchentes, deslizamentos e outros transtornos.

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Após esses picos de chuva, Minas Gerais tem enfrentado estiagens mais severas e prolongadas. Mesmo durante os meses historicamente mais úmidos, já se notam "veranicos" mais longos, que são períodos de seca e calor intenso no meio da estação chuvosa. Isso afeta diretamente a agricultura, a geração de energia hidrelétrica e o abastecimento de água para a população.

O que os dados históricos revelam?

Análises do clima nas últimas décadas mostram que essa tendência de extremos vem se consolidando. Não se trata de uma variação puntual, mas de uma transformação gradual no regime climático do estado. Os registros apontam que a temperatura média na região subiu entre 0,8°C e 1,5°C, o que intensifica a evaporação da água e agrava os períodos de seca.

Essa nova realidade climática traz consequências diretas para diferentes setores da sociedade e do meio ambiente. Os impactos mais visíveis incluem:

Segurança hídrica: reservatórios com níveis mais baixos por mais tempo, exigindo um gerenciamento mais rigoroso do consumo de água.

Agricultura: quebras de safra devido à falta de chuva regular ou, ao contrário, perdas por excesso de umidade e tempestades.

Infraestrutura urbana: aumento da pressão sobre sistemas de escoamento, pontes e encostas, que não foram projetados para eventos tão severos.

Saúde pública: maior proliferação de doenças transmitidas por mosquitos em períodos de calor e umidade, além de problemas respiratórios com o tempo seco.

As projeções indicam que esse cenário de intensificação dos extremos deve continuar. A tendência é que os eventos climáticos severos, tanto de chuva quanto de seca, se tornem ainda mais frequentes e intensos em Minas Gerais nas próximas décadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.