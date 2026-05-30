Temporal deixa ruas de cidades do Sul de Minas cobertas de gelo

Um temporal atingiu cidades do Sul de Minas na tarde deste sábado (30/5) e provocou uma série de transtornos para moradores. Boa Esperança e Campo do Meio estão entre os municípios mais afetados, com registros de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em imóveis e prejuízos no campo.

Em Boa Esperança, a chuva começou por volta das 16h e durou cerca de 30 minutos. A intensidade do fenômeno surpreendeu moradores e transformou a paisagem de diversos bairros, onde ruas e quintais ficaram cobertos por granizo.

Além do acúmulo de gelo, a cidade registrou diversos pontos de alagamento. No Bairro Vila Neusa, moradores tiveram dificuldades para retirar as pedras que se acumularam em áreas residenciais. Já no Bairro Maringá, vias ficaram completamente tomadas pelo gelo.

Um supermercado também foi afetado pelo temporal. A água invadiu o estabelecimento e atingiu áreas internas, surpreendendo clientes e funcionários. O estacionamento ficou inundado e algumas pessoas precisaram atravessar a água para deixar o local.

A força do vento derrubou árvores em diferentes pontos da cidade. Um poste caiu sobre um veículo, causando danos materiais. Segundo a Defesa Civil, uma pessoa ficou desalojada e precisou ser encaminhada para hospedagem temporária. Equipes da prefeitura realizam um levantamento para identificar a extensão dos prejuízos.

Já em Campo do Meio, o temporal também provocou estragos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, os reflexos da chuva foram sentidos tanto na área urbana quanto na zona rural, atingindo todos os bairros do município. Os maiores prejuízos foram registrados no campo, principalmente em lavouras de café.

Imagens feitas por moradores mostram propriedades rurais cobertas por pedras de gelo e trechos de estradas afetados após a tempestade. As autoridades locais ainda realizam um levantamento para dimensionar os danos causados pelo temporal.

Até o momento, não há registro de feridos. A Defesa Civil segue monitorando as áreas atingidas e orientando os moradores das regiões afetadas.

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