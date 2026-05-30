Assine
overlay
Início Gerais
ESTRAGOS

Temporal deixa ruas de cidades do Sul de Minas cobertas de gelo

Chuva atingiu Boa Esperança e Campo do Meio neste sábado (30/5), provocando alagamentos, queda de árvores, danos em imóveis, falta de energia e prejuízos

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
30/05/2026 21:46 - atualizado em 31/05/2026 11:37

compartilhe

SIGA
×
A força do vento derrubou árvores em diferentes pontos da cidade
Rua de Boa Esperança ficaram completamente tomadas pelo gelo crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um temporal atingiu cidades do Sul de Minas na tarde deste sábado (30/5) e provocou uma série de transtornos para moradores. Boa Esperança e Campo do Meio estão entre os municípios mais afetados, com registros de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em imóveis e prejuízos no campo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em Boa Esperança, a chuva começou por volta das 16h e durou cerca de 30 minutos. A intensidade do fenômeno surpreendeu moradores e transformou a paisagem de diversos bairros, onde ruas e quintais ficaram cobertos por granizo.

 

Leia Mais

Além do acúmulo de gelo, a cidade registrou diversos pontos de alagamento. No Bairro Vila Neusa, moradores tiveram dificuldades para retirar as pedras que se acumularam em áreas residenciais. Já no Bairro Maringá, vias ficaram completamente tomadas pelo gelo.

Um supermercado também foi afetado pelo temporal. A água invadiu o estabelecimento e atingiu áreas internas, surpreendendo clientes e funcionários. O estacionamento ficou inundado e algumas pessoas precisaram atravessar a água para deixar o local.

 

A força do vento derrubou árvores em diferentes pontos da cidade. Um poste caiu sobre um veículo, causando danos materiais. Segundo a Defesa Civil, uma pessoa ficou desalojada e precisou ser encaminhada para hospedagem temporária. Equipes da prefeitura realizam um levantamento para identificar a extensão dos prejuízos.

Já em Campo do Meio, o temporal também provocou estragos em diferentes regiões da cidade. Segundo a Defesa Civil, os reflexos da chuva foram sentidos tanto na área urbana quanto na zona rural, atingindo todos os bairros do município. Os maiores prejuízos foram registrados no campo, principalmente em lavouras de café.

Imagens feitas por moradores mostram propriedades rurais cobertas por pedras de gelo e trechos de estradas afetados após a tempestade. As autoridades locais ainda realizam um levantamento para dimensionar os danos causados pelo temporal.

Até o momento, não há registro de feridos. A Defesa Civil segue monitorando as áreas atingidas e orientando os moradores das regiões afetadas.

Sem luz

 

A tempestade também provocou interrupções no fornecimento de energia elétrica em Boa Esperança. Em nota, a Cemig informou que a intensidade da chuva e dos ventos causou danos à rede de distribuição, com registros de curtos-circuitos e rompimento de cabos em diferentes pontos do município.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a concessionária, equipes foram mobilizadas logo após o início das ocorrências para realizar os reparos necessários. A previsão é de que o fornecimento seja restabelecido gradativamente ao longo da noite deste sábado (30/5). Em situações mais complexas, os trabalhos poderão se estender até a madrugada de domingo (31/5).

 

Tópicos relacionados:

cemig chuva minas-gerais suldeminas temporal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay