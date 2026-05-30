MG: homem é preso por agredir namorada e ferir bebê de 1 ano durante briga

Um homem de 23 anos foi preso na noite dessa sexta-feira (29/5), em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba, após agredir a companheira, de 20, e colocar em risco o filho do casal, uma criança de apenas um ano.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 21h, na Rua Pio do Vale, distrito de Santana de Patos. Os militares foram acionados após uma denúncia de violência doméstica.

No local, a vítima relatou que o companheiro a chamou para ir até uma lanchonete para comer salgados e consumir bebidas alcoólicas. No entanto, ela afirmou que estava receosa em acompanhá-lo, pois o homem costuma ficar agressivo quando ingere álcool.

De acordo com a mulher, após a recusa, o suspeito saiu de casa dizendo que iria comprar drogas. Algum tempo depois, ele retornou sob efeito de álcool e cocaína e iniciou uma discussão motivada por questões financeiras.

Durante o desentendimento, o homem teria dado um tapa no rosto da companheira e a empurrado. A mulher caiu enquanto segurava o filho do casal nos braços. Com a queda, a criança bateu a cabeça e sofreu ferimentos. Após as agressões, o suspeito fugiu e se escondeu nas proximidades da residência.

Enquanto conversavam com a vítima, os policiais viram o homem sair do local onde estava escondido. Questionado pelos militares, ele confirmou que havia discutido com a companheira, mas alegou ter sido agredido por ela com golpes na cabeça.

Os policiais solicitaram atendimento para a mulher e a criança e constataram lesões no rosto da vítima e um hematoma na cabeça do bebê.

Durante a prisão, o homem apresentou resistência e precisou ser contido. Segundo a PM, ele chegou a agredir um dos militares, que sofreu ferimentos durante a ocorrência. O suspeito também ficou machucado, apresentando cortes e lesões na região do supercílio. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, levado para a Delegacia de Polícia Civil.

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Ainda conforme o registro policial, o casal já havia se envolvido em uma ocorrência de violência doméstica em 2023.