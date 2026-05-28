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FISCALIZAÇÃO

Defesa Civil vistoria apartamento incendiado no Buritis

Cozinha, lavanderia e despensa devem ser isolados preventivamente, e imóvel acima também é notificado; ninguém ficou ferido

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
28/05/2026 17:26

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Cozinha, lavanderia e dispensa devem ficar isolados
Cozinha, lavanderia e dispensa devem ficar isolados crédito: CBMMG

A Defesa Civil de Belo Horizonte vistoriou o apartamento incendiado no Bairro Buritis, na Região Oeste da capital, nesta quinta-feira (28/5). O órgão sugeriu à moradora que isolasse parte da residência. Outro apartamento acima do imóvel atingido também foi notificado.

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O incêndio foi registrado em um prédio localizado na Rua Pedro Natalício de Morais, próximo à esquina com a Avenida Mário Werneck. Trata-se do apartamento do 10º andar. Não houve registro de vítimas ou feridos. As causas e circunstâncias do fogo ainda não foram esclarecidas.

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Conforme o órgão municipal, o imóvel sofreu danos estruturais nos cômodos. Foram identificadas deformações, exposição de ferragens e queda de reboco da laje na cozinha, lavanderia e despensa. Nas demais áreas houve enegrecimento das estruturas por causa da fumaça.

A moradora do apartamento foi avisada sobre os riscos estruturais da laje e orientada a isolar preventivamente os cômodos atingidos até a avaliação e liberação por um profissional. Outro apartamento acima do incendiado também foi notificado. 

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A Defesa Civil ainda informou que o compartimento da dispensa deve ficar isolado devido aos riscos na laje do piso, até a solução dos problemas estruturais.  

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