Estacionamento rotativo de BH fica mais caro; veja o novo valor

Depois de quase três anos sem reajuste, o estacionamento rotativo de Belo Horizonte (MG) ficará mais caro a partir deste domingo (1º). O valor do crédito eletrônico passará de R$ 4,95 para R$ 5,61, um aumento de cerca de 13%, conforme portaria publicada pela BHTRANS no Diário Oficial do Município.

Segundo o órgão, a atualização do valor leva em consideração a variação dos custos operacionais acumulados desde o último reajuste, realizado em outubro de 2023. Até domingo (31/5), os motoristas ainda poderão adquirir créditos pelo valor antigo.

Atualmente, Belo Horizonte conta com 22.734 vagas físicas rotativas distribuídas em 882 quarteirões. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o sistema permite que 101.803 motoristas diferentes utilizem as vagas diariamente, desde que respeitado o tempo máximo de permanência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O funcionamento do estacionamento rotativo ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h, embora alguns pontos da cidade tenham horários específicos. Na Estação Pampulha, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 15h. Já no Parque das Mangabeiras, o funcionamento é das 8h às 17h, exceto às segundas-feiras.