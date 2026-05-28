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AUMENTO NA TARIFA

Estacionamento rotativo de BH fica mais caro; veja o novo valor

Valor do crédito eletrônico será alterado a partir deste domingo (1º); motoristas ainda podem comprar tíquetes pelo preço antigo até sábado (31/5)

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
28/05/2026 11:48 - atualizado em 28/05/2026 11:53

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Estacionamento rotativo na rua dos Guajajaras, no Centro da capital
Até sábado (31/5), os motoristas ainda poderão adquirir créditos pelo valor antigo. crédito: Tulio Santos/EM/D.A Press

Depois de quase três anos sem reajuste, o estacionamento rotativo de Belo Horizonte (MG) ficará mais caro a partir deste domingo (1º). O valor do crédito eletrônico passará de R$ 4,95 para R$ 5,61, um aumento de cerca de 13%, conforme portaria publicada pela BHTRANS no Diário Oficial do Município.

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Segundo o órgão, a atualização do valor leva em consideração a variação dos custos operacionais acumulados desde o último reajuste, realizado em outubro de 2023. Até domingo (31/5), os motoristas ainda poderão adquirir créditos pelo valor antigo.

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Atualmente, Belo Horizonte conta com 22.734 vagas físicas rotativas distribuídas em 882 quarteirões. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o sistema permite que 101.803 motoristas diferentes utilizem as vagas diariamente, desde que respeitado o tempo máximo de permanência. 

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O funcionamento do estacionamento rotativo ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h, embora alguns pontos da cidade tenham horários específicos. Na Estação Pampulha, o serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 15h. Já no Parque das Mangabeiras, o funcionamento é das 8h às 17h, exceto às segundas-feiras.

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