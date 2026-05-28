Incêndio atinge apartamento no Bairro Buritis, em BH
Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e as circunstâncias do fogo não foram esclarecidas até o momento
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Um incêndio foi registrado em um prédio no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (28/5). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atua no local.
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Segundo a corporação, a ocorrência aconteceu na Rua Padre Natalício de Moraes, na esquina com a Avenida Mário Werneck.
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O fogo atingiu um apartamento no 10º andar do prédio, e já foi debelado pelos bombeiros. Os militares realizam o rescaldo para evitar que as chamas reiniciem.
Em vídeos registrados por moradores da região é possível ver a fumaça escura e alta saindo das janelas.
Conforme a equipe, não houve registro de vítimas e feridos. A Defesa Civil foi acionada para prestar apoio. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.
O que diz a Defesa Civil?
Em nota, a Defesa Civil de Belo Horizonte disse que realizou vistoria nesta tarde no apartamento atingido pelo incêndio. "O imóvel apresentou danos estruturais em alguns cômodos. Foram identificadas deformações, exposição de ferragens e queda de reboco da laje nos ambientes da cozinha, lavanderia e despensa."
A moradora foi notificada sobre os riscos estruturais existentes na laje e orientada a realizar o isolamento preventivo da cozinha, lavanderia e dispensa até avaliação e liberação por profissional habilitado.
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"A Defesa Civil também notificou preventivamente o apartamento 1101, localizado imediatamente acima do imóvel atingido pelo incêndio. Segundo a vistoria, o compartimento da dispensa deverá permanecer isolado devido aos riscos identificados na laje do piso até a solução dos problemas estruturais", finalizou o órgão.