Incêndio atinge apartamento no Bairro Buritis, em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um incêndio foi registrado em um prédio no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (28/5). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atua no local.

Segundo a corporação, a ocorrência aconteceu na Rua Padre Natalício de Moraes, na esquina com a Avenida Mário Werneck.

O fogo atingiu um apartamento no 10º andar do prédio, e já foi debelado pelos bombeiros. Os militares realizam o rescaldo para evitar que as chamas reiniciem.

Em vídeos registrados por moradores da região é possível ver a fumaça escura e alta saindo das janelas.

Conforme a equipe, não houve registro de vítimas e feridos. A Defesa Civil foi acionada para prestar apoio. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

O que diz a Defesa Civil?

Em nota, a Defesa Civil de Belo Horizonte disse que realizou vistoria nesta tarde no apartamento atingido pelo incêndio. "O imóvel apresentou danos estruturais em alguns cômodos. Foram identificadas deformações, exposição de ferragens e queda de reboco da laje nos ambientes da cozinha, lavanderia e despensa."

A moradora foi notificada sobre os riscos estruturais existentes na laje e orientada a realizar o isolamento preventivo da cozinha, lavanderia e dispensa até avaliação e liberação por profissional habilitado.

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"A Defesa Civil também notificou preventivamente o apartamento 1101, localizado imediatamente acima do imóvel atingido pelo incêndio. Segundo a vistoria, o compartimento da dispensa deverá permanecer isolado devido aos riscos identificados na laje do piso até a solução dos problemas estruturais", finalizou o órgão.