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NA REGIÃO OESTE

Incêndio de grandes proporções destrói galpão em BH

Corpo de Bombeiros atua no local com sete linhas de combate ao fogo, que teve início na tarde deste sábado (23/5) no Bairro Calafate. Não houve vítimas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
23/05/2026 19:01 - atualizado em 23/05/2026 22:54

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Um galpão localizado na Avenida Teresa Cristina, no Bairro Calafate, em BH, foi destruído pelas chamas em um incêndio neste sábado
Um galpão localizado na Avenida Teresa Cristina, no Bairro Calafate, em BH, foi destruído pelas chamas em um incêndio neste sábado crédito: CBMMG/Divulgação

Um galpão de aproximadamente 2 mil metros quadrados está pegando fogo desde a tarde deste sábado (23/5), no Bairro Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que atua no combate às chamas, a estrutura está destruída.

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O galpão fica localizado na Avenida Tereza Cristina, nº 2.217. Colchões, camas de madeira e armários de metal foram completamente incendiados. O teto desabou por causa do calor.

No local há também uma empilhadeira a gás que os militares ainda não encontraram. De acordo com a corporação, os bombeiros rastreiam onde o equipamento está para preservá-lo e evitar potenciais acidentes.

Ao todo, 10 viaturas foram empenhadas. Os bombeiros ficaram separados em sete linhas de combate, sendo seis de ataque e uma de proteção. O fogo não se propagou para edificações ao redor.

Por volta das 22h, os militares informaram que o incêndio foi controlado, havendo poucos focos localizados abaixo da estrutura do telhado que desabou.

Galpão e materiais ficaram completamente destruídos por causa do incêndio. Corpo de Bombeiros controlou o fogo na noite deste sábado
Galpão e materiais ficaram completamente destruídos por causa do incêndio. Corpo de Bombeiros controlou o fogo na noite deste sábado CBMMG/Divulgação

Agora, os militares aguardam uma retroescavadeira para remexer o material e extinguir totalmente o fogo.

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Não houve vítimas e a Defesa Civil Municipal não foi acionada até a publicação desta matéria.

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