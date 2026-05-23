Incêndio de grandes proporções destrói galpão em BH
Corpo de Bombeiros atua no local com sete linhas de combate ao fogo, que teve início na tarde deste sábado (23/5) no Bairro Calafate. Não houve vítimas
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Um galpão de aproximadamente 2 mil metros quadrados está pegando fogo desde a tarde deste sábado (23/5), no Bairro Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que atua no combate às chamas, a estrutura está destruída.
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O galpão fica localizado na Avenida Tereza Cristina, nº 2.217. Colchões, camas de madeira e armários de metal foram completamente incendiados. O teto desabou por causa do calor.
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No local há também uma empilhadeira a gás que os militares ainda não encontraram. De acordo com a corporação, os bombeiros rastreiam onde o equipamento está para preservá-lo e evitar potenciais acidentes.
Ao todo, 10 viaturas foram empenhadas. Os bombeiros ficaram separados em sete linhas de combate, sendo seis de ataque e uma de proteção. O fogo não se propagou para edificações ao redor.
Por volta das 22h, os militares informaram que o incêndio foi controlado, havendo poucos focos localizados abaixo da estrutura do telhado que desabou.
Agora, os militares aguardam uma retroescavadeira para remexer o material e extinguir totalmente o fogo.
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Não houve vítimas e a Defesa Civil Municipal não foi acionada até a publicação desta matéria.