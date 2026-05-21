Bombeiros resgatam quatro cães de imóvel que pegava fogo em cidade mineira

O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio e resgatou quatro cães em uma residência no Bairro Camargo, na cidade de Ituiutaba, na Região do Triângulo Mineiro, na noite desta quinta-feira (21/5). A causa do incêndio ainda não foi identificada.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os militares constataram que o incêndio havia tomado grandes proporções e atingido diferentes cômodos da casa — sala, cozinha, quartos e parte significativa do telhado.

As equipes iniciaram o combate às chamas e, enquanto usavam técnicas específicas de controle de incêndio urbano, realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes. Os agentes estimam que 6 mil litros de água foram usados na operação.

No momento da ocorrência, não havia moradores no imóvel. Porém, quatro cães pertencentes ao proprietário estavam no local e foram retirados da residência em segurança, sem ferimentos.

Os bombeiros ainda não sabem afirmar o que teria provocado o incêndio, mas alertam para os riscos do uso de velas acesas no interior das residências, especialmente próximas a cortinas, móveis, sofás, colchões e outros materiais combustíveis. As velas nunca devem ser deixadas acesas sem supervisão, principalmente durante a noite ou na ausência de moradores no imóvel.

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Em situações de incêndio, a corporação recomenda a evacuação imediata do local e o acionamento do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.