Imóvel onde animais morreram em incêndio é interditado em BH

O imóvel atingido por um incêndio que terminou com mortes de animais foi interditado na manhã desta terça-feira (12/5), no Bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Defesa Civil, uma vistoria realizada nesta madrugada identificou trincas e danos estruturais provocados pelas chamas na residência situada na Rua Aloísio Nogueira Machado.

Diante dos riscos encontrados, foi necessário realizar o isolamento preventivo do imóvel. A casa permanecerá interditada até que sejam executadas as medidas de segurança determinadas pela Defesa Civil.

Apesar da gravidade do incêndio, não houve vítimas humanas. Os quatro moradores da residência, sendo três idosos e um adulto, foram acolhidos temporariamente na casa de familiares.

O órgão municipal informou ainda que prestou apoio humanitário à família, com a doação de uma cesta básica e dois colchões.

Relembre o caso

O incêndio aconteceu por volta das 20h45 nessa segunda-feira (11/5) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

Segundo a corporação, havia grande quantidade de material combustível dentro da residência, o que dificultou o combate às chamas e prolongou os trabalhos.

Durante a ocorrência, os militares conseguiram resgatar quatro cães e diversas aves. Outros animais, no entanto, morreram no local. Após o controle do fogo, as equipes realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar focos remanescentes e evitar novos incêndios.

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O Samu Veterinário também foi acionado para atender os animais resgatados e confirmar os óbitos registrados no imóvel.