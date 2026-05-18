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INCÊNDIO CRIMINOSO

Vídeo: homem ateia fogo em carro no Salgado Filho, em BH

Câmeras de segurança registraram o momento em que suspeito colocou líquido inflamável no automóvel

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/05/2026 09:20

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A ocorrência é tratada inicialmente como incêndio criminoso
A ocorrência é tratada inicialmente como incêndio criminoso crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Um homem colocou fogo em um carro e fugiu na madrugada desta segunda-feira (18/5), no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 5h40 para atender a ocorrência na Avenida Souza Guimarães, altura do número 23.

O veículo incendiado é um Renault Clio. Ainda conforme os bombeiros, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito utilizou um líquido inflamável para atear fogo no automóvel e fugir em seguida.

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A fumaça provocada pelo incêndio incomodou moradores de um condomínio localizado em frente ao local do incêndio criminoso.

Apesar do susto, não houve registro de pessoas intoxicadas pela fumaça. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foi acionada, mas não há informações sobre possíveis danos na rede elétrica.

Os bombeiros informaram que houve outro incêndio em veículo na mesma avenida, mas na altura do nº 135, esquina com a rua Domingos Rocha. A suspeita inicial é de que também teria sido outro caso de incêndio criminoso.

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Nesta ocasião, segundo relato, a solicitante informou que seu ex-companheiro estaria fazendo ameaças em frente a porta de sua residência e que, em seguida, teria ateado fogo no carro de seu avô e evadido do local.

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