Viu alguém com linha chilena? Saiba como denunciar de forma segura

O uso de linhas cortantes, como a chilena e com cerol, em pipas é crime e representa um risco grave para todos. Após a trágica morte de Ravi Oliveira, de 1 ano e 9 meses, em Contagem, Minas Gerais, atingido por uma linha cortante em 27 de maio de 2026, a questão de como combater essa prática perigosa voltou a ser destaque. A denúncia é a principal ferramenta e pode ser feita de forma segura e totalmente anônima.

Esses materiais transformam uma brincadeira em uma arma. A linha chilena, por exemplo, é produzida industrialmente com quartzo e óxido de alumínio, o que a torna extremamente cortante, superando o perigo do cerol, uma mistura caseira de cola e vidro moído. O perigo não se limita a motociclistas e ciclistas; pedestres, animais e até a rede elétrica são alvos de acidentes graves.

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A legislação federal, assim como diversas leis estaduais e municipais, proíbe a fabricação, a comercialização e o uso desses produtos. O uso de linhas cortantes é crime previsto no artigo 132 do Código Penal (expor a vida de outras pessoas a perigo), com pena de três meses a um ano de prisão, podendo o responsável responder por homicídio culposo em caso de morte. As multas variam conforme legislação estadual e municipal.

Passo a passo para denunciar com segurança

Ao se deparar com alguém usando linha chilena ou cerol, a orientação mais importante é não confrontar a pessoa diretamente. A sua segurança vem em primeiro lugar. Em vez disso, afaste-se e siga os passos abaixo para formalizar uma denúncia.

Ligue para a Polícia Militar (190)

Este é o canal para situações de flagrante, ou seja, quando você vê a pessoa cometendo o crime no momento. Informe o endereço exato ou pontos de referência claros, descrevendo a situação e, se possível, as características de quem está usando a linha. Uma viatura será enviada ao local para fazer a abordagem.

Use o Disque Denúncia (181)

O número 181 é ideal para relatar locais onde a prática é comum ou para denunciar pontos de venda de material cortante. A ligação é gratuita e o sigilo é absoluto, você não precisa se identificar. As informações são encaminhadas para a Polícia Civil, que inicia uma investigação. Vale ressaltar que este número pode variar dependendo do estado; verifique o canal específico da sua região.

Acione a Guarda Civil Municipal (153)

Em muitas cidades, a Guarda Civil também atua na fiscalização dessa prática. O número 153 pode ser usado para informar sobre o uso irregular em parques, praças e vias públicas. Eles podem agir na apreensão do material e na orientação dos responsáveis. Confirme se este é o número utilizado em seu município, pois pode haver variações locais.

Ao denunciar, você cumpre um papel fundamental na prevenção de acidentes. Uma simples ligação pode proteger vidas e garantir que espaços públicos sejam seguros para todos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.