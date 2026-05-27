Menino de 1 ano morre ao ter pescoço cortado por linha chilena

O que era para ser uma caminhada tranquila terminou em tragédia na tarde desta quarta-feira (27/5) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ravi Oliveira Dias, de apenas 1 ano e 9 meses, morreu ao ter o pescoço cortado por uma linha chilena enquanto brincava em um velotrol empurrado pela irmã, de 18 anos.

A tragédia aconteceu às 12h59 na Rua 13, no Bairro Arvoredo 2. Segundo a Polícia Militar, Ravi estava com a irmã mais velha, que caminhava pela via empurrando o velotrol onde o menino estava sentado.

A jovem percebeu um motociclista vindo no sentido contrário da rua. No momento em que a moto passou por ela, um homem começou a gritar desesperadamente para que o motociclista parasse.

Sem entender o que estava acontecendo, a irmã olhou para o irmão e viu a criança em silêncio, com uma grande quantidade de sangue escorrendo pelo pescoço. O desespero tomou conta da rua.

Populares correram para ajudar e levaram Ravi às pressas para a UPA Pampulha, no Bairro Santa Terezinha. A criança chegou à unidade em estado gravíssimo.

Segundo a médica que fez o atendimento, o menino apresentava pulsação fraca e intenso sangramento. Ravi não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Ainda conforme o prontuário médico repassado à PM, a linha chilena provocou cortes profundos na traqueia, na artéria e na musculatura do pescoço da criança.

Linha ficou atravessada na rua

Aos policiais, o homem de 19 anos apontado como responsável pela linha afirmou que soltava pipa junto dos enteados quando o acidente aconteceu.

Segundo ele, em determinado momento, a pipa caiu e a linha ficou atravessada na rua. Logo depois, uma motocicleta passou pela via e a linha acabou presa no pé de apoio da moto. Quando o veículo finalmente interrompeu o trajeto, ele percebeu o que havia acontecido.

Ainda segundo o depoimento, o jovem pegou a criança nos braços enquanto gritava por ajuda. Um motorista que saía de carro da região realizou o socorro até a UPA.

O suspeito afirmou aos militares que utilizava linha chilena, material proibido devido ao alto poder de corte.

Polícia apreendeu linhas e carretel

Após a confirmação da morte, militares foram até o local do acidente, isolaram a área e acionaram a perícia. A mãe de Ravi permaneceu na UPA enquanto a ocorrência era registrada.

Linhas e um carretel utilizados pelo jovem foram recolhidos pelos peritos. A motocicleta envolvida estava regularizada e não apresentava irregularidades, segundo a PM.

O homem de 19 anos foi conduzido à delegacia de plantão para prestar esclarecimentos. O motociclista e a irmã da criança também foram levados para serem ouvidos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.



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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice