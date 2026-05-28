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SANGUE FRIO

Homem é executado enquanto pintava rua para Copa em BH

Vítima participava de pintura temática para a Copa do Mundo quando foi atacada no bairro Jardim Leblon, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/05/2026 08:19

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Tradição no Brasil, pinturas alusivas à Copa do Mundo já começam a surgir nas ruas de Belo Horizonte
A vítima participava da pintura de uma via com temática da Copa do Mundo quando foi surpreendida pelos criminosos - (Imagem Ilustrativa) crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

Um homem de 26 anos foi executado a tiros na tarde dessa quarta-feira (27/5), no bairro Jardim Leblon, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 15h45, na Rua Silva Xavier, em frente a um bar. A vítima participava da pintura de uma via com temática da Copa do Mundo quando foi surpreendida pelos criminosos.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram o homem caído de bruços dentro do estabelecimento, com marcas de tiros nas costas e na cabeça.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML). Um casal que presenciou o crime contou aos policiais que estava com a vítima na pintura da rua. Segundo eles, havia um churrasco acontecendo no bar quando dois homens chegaram em uma motocicleta.

O passageiro desceu armado e começou a atirar contra o rapaz. Ainda conforme o relato, a vítima tentou correr para dentro do bar, mas continuou sendo atingida pelos disparos.

Após o crime, os suspeitos fugiram em direção ao bairro Santa Mônica. Familiares disseram à polícia que desconhecem possíveis desavenças envolvendo o jovem e relataram apenas que ele havia começado recentemente a trabalhar no ramo de eventos.

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Até o momento, ninguém foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Venda Nova da Polícia Civil.

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