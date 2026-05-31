MG: dupla que vendia drogas em rede social é detida pela PM

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma jovem de 19 anos foi presa e um adolescente, de 17, apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nesse sábado (30/5), sob a suspeita de tráfico de drogas. A abordagem policial ocorreu em Mantena (MG), no Vale do Rio Doce, após o recebimento de denúncias sobre a movimentação ilícita na região.

De acordo com a corporação, equipes do Tático Móvel e da Seção de Inteligência já monitoravam o adolescente devido a repetidas denúncias anônimas e publicações em redes sociais em que o suspeito supostamente ofertava as drogas. Nesse sábado, a PM voltou a receber informações que indicavam que duas mulheres haviam embarcado em um táxi, com placa do Espírito Santo, com o objetivo de buscar uma carga de drogas com o menor no Bairro Boa Esperança.

Os militares se deslocaram até o local e, após um período de observação, os policiais confirmaram a chegada de um táxi Fiat Cronos de cor branca. Uma das passageiras desembarcou e entrou no imóvel junto ao adolescente, saindo momentos depois carregando uma sacola com volume aparente, conforme descrito no boletim de ocorrência. Ela retornou ao veículo, que seguiu viagem em direção à cidade capixaba de Barra de São Francisco.

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A equipe abordou o táxi na BR-381. Durante a vistoria no interior do veículo, a equipe localizou sob a poltrona em que estava a jovem de 19 anos uma sacola contendo uma barra grande e seis barras fracionadas de maconha. Outra passageira que estava no banco dianteiro também foi qualificada na ocorrência, mas nenhum material ilícito foi localizado em sua posse.

Em seguida, os agentes voltaram até o imóvel de onde a carga havia saído. No local, onde não havia ninguém no momento da chegada das equipes, foi realizada uma busca. No guarda-roupa, os agentes apreenderam mais uma barra e dois tabletes de maconha, uma pedra semelhante a crack, três munições intactas de calibre .38, uma balança de precisão e a quantia de R$ 479 em notas diversas. O adolescente de 17 anos foi localizado logo em seguida na residência de sua avó e responsável legal.

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Os dois envolvidos foram detidos e posteriormente, conduzidos à autoridade de Polícia Judiciária de plantão junto com todo o material apreendido. A jovem de 19 anos responderá pelo crime de tráfico de drogas, enquanto o adolescente responderá por ato infracional análogo ao tráfico e à posse irregular de munição.