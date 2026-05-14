Assine
overlay
Início Gerais
EXECUÇÃO

Ataque brutal em Contagem: motociclista é atropelado e executado

Vídeo de segurança registra o momento em que um carro atinge a vítima; após a queda, suspeito desceu do veículo e disparou diversas vezes

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/05/2026 09:07

compartilhe

SIGA
×
PM descobre que vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas
Após a colisão, um dos ocupantes do veículo desceu e efetuou diversos disparos contra o motociclista crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 28 anos foi atropelado e morto a tiros na tarde dessa quarta-feira (13/5), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua 14, no Bairro Kennedy. De acordo com as informações levantadas pelos militares, a vítima havia acabado de sair de casa com a motocicleta e atravessava a via no sentido Bairro Cabral quando foi atingida frontalmente por um Fiat Argo branco.

Depois da colisão, um dos ocupantes do veículo desceu e efetuou diversos disparos contra o motociclista, que estava caído no chão devido ao impacto da batida.

Leia Mais

Em seguida, os suspeitos fugiram em direção à BR-040. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Durante os trabalhos no local, a Polícia Civil recolheu cápsulas de munições de calibres .45, 9 mm e .556. Os pertences da vítima foram entregues a uma prima.

O corpo foi encaminhado pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso será investigado pela 7ª Delegacia de Plantão de Homicídios da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

contagem executado grande-bh homicidio pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay