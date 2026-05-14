Ataque brutal em Contagem: motociclista é atropelado e executado

Um homem de 28 anos foi atropelado e morto a tiros na tarde dessa quarta-feira (13/5), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua 14, no Bairro Kennedy. De acordo com as informações levantadas pelos militares, a vítima havia acabado de sair de casa com a motocicleta e atravessava a via no sentido Bairro Cabral quando foi atingida frontalmente por um Fiat Argo branco.

Depois da colisão, um dos ocupantes do veículo desceu e efetuou diversos disparos contra o motociclista, que estava caído no chão devido ao impacto da batida.

Em seguida, os suspeitos fugiram em direção à BR-040. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. Durante os trabalhos no local, a Polícia Civil recolheu cápsulas de munições de calibres .45, 9 mm e .556. Os pertences da vítima foram entregues a uma prima.

O corpo foi encaminhado pelo rabecão ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A motivação do crime ainda é desconhecida.

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O caso será investigado pela 7ª Delegacia de Plantão de Homicídios da Polícia Civil.