Crime na Grande BH: homem envolvido com o tráfico é morto a tiros

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 23 anos foi morto a tiros nessa terça-feira (2/6), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz tinha diversas passagens por tráfico de drogas, o que foi confirmado pelo irmão da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio ocorreu na Rua Guarani, nº 60, no Bairro Jardim do Lago. Não havia testemunhas próximas para relatar o acontecido.

Os policiais foram acionados por volta das 18h para o local, onde encontraram o homem já sem vida. Ele foi identificado e o irmão contatado.

Quando o irmão da vítima chegou, ele informou aos militares que não tinha mais contato com o familiar e que não sabia onde ele morava. Porém, confirmou que o irmão era envolvido no tráfico da região.

Até o fechamento da ocorrência, não se sabia o motivo da execução e ninguém havia sido preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda de acordo com a PM, foram encontrados projéteis de calibre 9 e 380 no chão. O corpo da vítima, que tinha perfurações na cabeça e na nuca, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Civil (PC) investiga.