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HOMICÍDIO

Crime na Grande BH: homem envolvido com o tráfico é morto a tiros

Vítima foi executada com tiros na cabeça e na nuca e encontrada pela Polícia Militar já sem vida. Rapaz de 23 anos tinha passagens por tráfico de drogas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/06/2026 06:12 - atualizado em 03/06/2026 07:22

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Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa
Sirene de viatura policial; imagem meramente ilustrativa crédito: arquivo/EM

Um homem de 23 anos foi morto a tiros nessa terça-feira (2/6), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz tinha diversas passagens por tráfico de drogas, o que foi confirmado pelo irmão da vítima.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o homicídio ocorreu na Rua Guarani, nº 60, no Bairro Jardim do Lago. Não havia testemunhas próximas para relatar o acontecido.

Os policiais foram acionados por volta das 18h para o local, onde encontraram o homem já sem vida. Ele foi identificado e o irmão contatado.

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Quando o irmão da vítima chegou, ele informou aos militares que não tinha mais contato com o familiar e que não sabia onde ele morava. Porém, confirmou que o irmão era envolvido no tráfico da região.

Até o fechamento da ocorrência, não se sabia o motivo da execução e ninguém havia sido preso.

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Ainda de acordo com a PM, foram encontrados projéteis de calibre 9 e 380 no chão. O corpo da vítima, que tinha perfurações na cabeça e na nuca, foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Civil (PC) investiga.

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