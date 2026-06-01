Ataque hacker derruba sistemas da Prefeitura de Contagem por 12 dias

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi alvo de uma série de ataques cibernéticos entre os dias 18 e 29 de maio, que provocaram instabilidade nos sistemas municipais e deixaram serviços da Receita inoperantes por quase três dias.

Nesta segunda-feira (1/6), o prefeito Ricardo Faria registrou pessoalmente um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes Cibernéticos. A administração municipal suspeita que as invasões possam ter sido praticadas por pessoas de dentro ou de fora da prefeitura. Com as suspeitas de envolvimento de servidores, Faria contratou uma auditoria para auxiliar nas investigações.

Segundo o município, os primeiros problemas foram registrados em 18 de maio e se intensificaram ao longo da semana seguinte. O período mais crítico ocorreu entre 25 e 29 de maio, quando sistemas e servidores da administração de Contagem sofreram várias instabilidades.

Quem tentou foi direcionado para casas de aposta

Durante os ataques, usuários que tentavam acessar páginas da prefeitura eram redirecionados para sites de apostas on-line, conhecidos como "bets". De acordo com o prefeito Ricardo Faria, a hipótese é que essa ação tenha servido para desviar a atenção do que seria o objetivo principal dos criminosos: tentar acessar informações armazenadas nos bancos de dados.

"A última semana trouxe um enorme prejuízo para a administração pública, principalmente para os serviços ofertados à população", afirmou o prefeito durante coletiva de imprensa após registrar a ocorrência.

Entre os serviços afetados estavam a emissão de notas fiscais e documentos de arrecadação municipal. Conforme a prefeitura, o sistema da Receita ficou inoperante por quase três dias, enquanto a rede e os servidores ficaram instáveis por quase toda a semana.

Apesar da gravidade do episódio, o Executivo municipal informou que, até o momento, não há indícios de vazamento de dados de cidadãos cadastrados nos sistemas. A possibilidade, entretanto, ainda não foi descartada e será apurada durante as investigações.

Investigação

O prefeito de Contagem afirmou que a Polícia Civil foi acionada para auxiliar na identificação dos responsáveis e na apuração dos danos causados pelos ataques. Paralelamente, a prefeitura abriu procedimentos internos e vai contratar uma auditoria especializada para produzir relatórios técnicos que devem ajudar as investigações.

Segundo o prefeito, ainda não é possível determinar se a ação partiu de agentes externos ou de pessoas com acesso interno aos sistemas. Nenhum funcionário foi afastado até o momento, mas essa possibilidade não está descartada.

A prefeitura informou que os serviços já foram restabelecidos e estão funcionando normalmente. Como medida preventiva, a administração reforçou os mecanismos de proteção e segurança digital para evitar novas invasões.

Ataques a órgãos públicos não são inéditos

Contagem não é o primeiro órgão público mineiro a enfrentar problemas do tipo. Em junho de 2021, o Sistema Digital de Fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte foi invadido por hackers, que deixaram mensagens com críticas ao então prefeito Alexandre Kalil, e paralisaram temporariamente as atividades dos fiscais da capital.

Na ocasião, a PBH também registrou boletim de ocorrência e informou que não houve perda ou vazamento de dados. O caso integrou uma série de ataques contra sistemas públicos registrados no país naquele período, incluindo ações contra órgãos do judiciário e instituições governamentais.



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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck