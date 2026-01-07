Cuidado com o golpe do IPVA falso; veja como pagar com segurança

Com o início do calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 em Minas Gerais, cujos vencimentos ocorrem em fevereiro, os proprietários de veículos precisam redobrar a atenção. O governo oferece um desconto de 3% para quem optar pela cota única, mas é neste período que criminosos aproveitam para aplicar golpes, criando sites falsos e enviando links maliciosos por e-mail, SMS e WhatsApp para desviar o dinheiro do imposto.

A fraude ocorre de maneira planejada. Os golpistas desenvolvem páginas na internet que imitam com perfeição os portais oficiais da Secretaria de Fazenda (SEF) ou do Departamento de Trânsito (Detran). Para atrair vítimas, eles investem em anúncios pagos em buscadores como o Google, fazendo com que seus links falsos apareçam no topo dos resultados de pesquisa.

Ao clicar nesses links, o contribuinte é direcionado para o ambiente fraudulento. Lá, insere os dados do veículo, como placa e Renavam, e gera uma guia de pagamento ou um código Pix. No entanto, o dinheiro transferido vai diretamente para a conta dos criminosos, e não para os cofres públicos. A vítima acredita ter quitado o débito, mas a dívida continua em aberto. Vale lembrar que veículos com 20 anos ou mais de fabricação são isentos do imposto em Minas Gerais.

Como se proteger e pagar o IPVA com segurança

Para evitar cair no golpe e garantir que o pagamento seja feito corretamente, é fundamental seguir alguns passos simples. A principal recomendação é nunca utilizar buscadores para encontrar o site de pagamento. O ideal é digitar o endereço oficial diretamente no navegador.

Acesse apenas os canais oficiais: para emitir a guia do IPVA, utilize exclusivamente o site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). Verifique se o endereço do site termina com “mg.gov.br”.

Desconfie de links recebidos: órgãos governamentais não enviam boletos ou links de pagamento por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens. Ignore qualquer comunicação desse tipo.

Verifique o beneficiário do pagamento: antes de finalizar qualquer transação via Pix ou boleto, confira com atenção os dados do destinatário. O beneficiário deve ser o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715.615/0001-60) e nunca uma pessoa física ou empresa privada.

Cuidado com ofertas de descontos: não acredite em propostas de condições especiais oferecidas por meio de links suspeitos. Os descontos legais, como o de 3% para pagamento à vista, já são aplicados automaticamente nos canais oficiais do governo.

