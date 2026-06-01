Divulgada lista dos 12 criminosos mais procurados de Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A sétima edição do programa "Procura-se", das forças de segurança de Minas Gerais, foi lançada na manhã desta segunda-feira (01/06) na Cidade Administrativa. A lista reúne 12 criminosos foragidos com mandados de prisão em aberto por crimes como homicídios, roubos e tráfico de drogas.

Os procurados também têm relação com organizações criminosas e parte praticou o crime de explosão de caixas eletrônicos e roubos a instituições bancárias. “São os alvos mais relevantes no momento, capazes de desestruturar uma parte relevante do crime organizado no estado”, disse o governador Mateus Simões (PSD), durante entrevista coletiva, ao lado dos comandos das forças de segurança.

O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com as polícias Civil, Militar e Penal e com Corpo de Bombeiros. A ação conta com a participação da população, que pode colaborar por meio do Disque Denúncia Unificado (181).

Nas seis edições anteriores do Procura-se, realizadas em 2011 (duas listas), 2012, 2017, 2021 e 2023, foram presos 61 dos 74 alvos lançados, o equivalente a 82,4% de sucesso no objetivo do programa, segundo a Sejusp. Somente na última edição foram encontrados dez dos doze alvos.

Confira quem são os procurados:

Adilson José da Silva Junior

Apelido: Dadinho/Didi

Idade: 38 anos

Procurado por: homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documento público.

Local de atuação: Cabana/BH e Grande BH

Caio Felipe da Silva Ribeiro

Apelido: D’Minas

Idade: 34 anos

Procurado por: roubo e receptação

Local de atuação: Além Paraíba/MG

Douglas Raian Esteves Paulino

Apelido: Astronauta/Astro

Idade: 34 anos

Procurado por: homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo

Local de Atuação: Juiz de Fora/MG

Douglas Silva Amaral

Apelido: DG

Idade: 38 anos

Procurado por: homicídio, roubo e organização criminosa

Local de atuação: Araçuaí/MG e Teófilo Otoni

Gabriel Cezar Alves de Oliveira

Apelido: Biel

Idade: 27 anos

Procurado por: homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas, tortura

Local de atuação: Manhuaçu/MG

Gustavo Rodrigues Esteves

Apelido: Gu19

Idade: 30 anos

Procurado por: tráfico de drogas, associação para o tráfico e ameaça

Local de atuação: Grande BH e Teófilo Otoni

José Pereira da Silva Neto

Apelido: Gordão/Pereira

Idade: 40 anos

Procurado por: tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa

Local de atuação: Barreiro/BH e Grande BH

Michael Doolevah Mendes Pereira

Apelido: Gorila/Gorilão

Idade: 28 anos

Procurado por: roubo, porte ilegal de arma de fogo

Local de atuação: Barreiro/BH e Grande BH

Paulo Henrique Rodrigues Lima

Apelido: PH

Idade: 38 anos

Procurado por: homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo

Local de atuação: Zona Leste de BH e Grande BH

Ronald Alves de Oliveira Santos

Apelido: RN/General/Gordo

Idade: 24 anos

Procurado por: homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas

Local de atuação: Nanuque/MG e Serra dos Aimorés/MG

Ronan de Freitas

Apelido: Carbono

Idade: 39 anos

Procurado por: homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Local de atuação: Visconde do Rio Branco/MG

Warley Fernando Alves Almeida

Apelido: Manchinha

Idade: 37 anos

Procurado por: homicídio, organização criminosa e tráfico ilícito de drogas

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Local de atuação: Bairro Vista Alegre, em BH, e Grande BH