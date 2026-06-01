Divulgada lista dos 12 criminosos mais procurados de Minas
Projeto "Procura-se" das forças de segurança do estado chega à sétima edição. Edição anterior terminou com a prisão de dez foragidos
compartilheSIGA
A sétima edição do programa "Procura-se", das forças de segurança de Minas Gerais, foi lançada na manhã desta segunda-feira (01/06) na Cidade Administrativa. A lista reúne 12 criminosos foragidos com mandados de prisão em aberto por crimes como homicídios, roubos e tráfico de drogas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Os procurados também têm relação com organizações criminosas e parte praticou o crime de explosão de caixas eletrônicos e roubos a instituições bancárias. “São os alvos mais relevantes no momento, capazes de desestruturar uma parte relevante do crime organizado no estado”, disse o governador Mateus Simões (PSD), durante entrevista coletiva, ao lado dos comandos das forças de segurança.
O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com as polícias Civil, Militar e Penal e com Corpo de Bombeiros. A ação conta com a participação da população, que pode colaborar por meio do Disque Denúncia Unificado (181).
Nas seis edições anteriores do Procura-se, realizadas em 2011 (duas listas), 2012, 2017, 2021 e 2023, foram presos 61 dos 74 alvos lançados, o equivalente a 82,4% de sucesso no objetivo do programa, segundo a Sejusp. Somente na última edição foram encontrados dez dos doze alvos.
Confira quem são os procurados:
- Adilson José da Silva Junior
Apelido: Dadinho/Didi
Idade: 38 anos
Procurado por: homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e falsificação de documento público.
Local de atuação: Cabana/BH e Grande BH
- Caio Felipe da Silva Ribeiro
Apelido: D’Minas
Idade: 34 anos
Procurado por: roubo e receptação
Local de atuação: Além Paraíba/MG
- Douglas Raian Esteves Paulino
Apelido: Astronauta/Astro
Idade: 34 anos
Procurado por: homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo
Local de Atuação: Juiz de Fora/MG
- Douglas Silva Amaral
Apelido: DG
Idade: 38 anos
Procurado por: homicídio, roubo e organização criminosa
Local de atuação: Araçuaí/MG e Teófilo Otoni
- Gabriel Cezar Alves de Oliveira
Apelido: Biel
Idade: 27 anos
Procurado por: homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas, tortura
Local de atuação: Manhuaçu/MG
- Gustavo Rodrigues Esteves
Apelido: Gu19
Idade: 30 anos
Procurado por: tráfico de drogas, associação para o tráfico e ameaça
Local de atuação: Grande BH e Teófilo Otoni
- José Pereira da Silva Neto
Apelido: Gordão/Pereira
Idade: 40 anos
Procurado por: tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa
Local de atuação: Barreiro/BH e Grande BH
- Michael Doolevah Mendes Pereira
Apelido: Gorila/Gorilão
Idade: 28 anos
Procurado por: roubo, porte ilegal de arma de fogo
Local de atuação: Barreiro/BH e Grande BH
- Paulo Henrique Rodrigues Lima
Apelido: PH
Idade: 38 anos
Procurado por: homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo
Local de atuação: Zona Leste de BH e Grande BH
- Ronald Alves de Oliveira Santos
Apelido: RN/General/Gordo
Idade: 24 anos
Procurado por: homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas
Local de atuação: Nanuque/MG e Serra dos Aimorés/MG
- Ronan de Freitas
Apelido: Carbono
Idade: 39 anos
Procurado por: homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
Local de atuação: Visconde do Rio Branco/MG
- Warley Fernando Alves Almeida
Apelido: Manchinha
Idade: 37 anos
Procurado por: homicídio, organização criminosa e tráfico ilícito de drogas
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Local de atuação: Bairro Vista Alegre, em BH, e Grande BH