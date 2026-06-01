Batida de caminhonete em poste de energia deixa moradores sem luz na RMBH
Mais de cem casas foram afetadas pela falta de energia elétrica causada pelo acidente de trânsito em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH
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O motorista de uma caminhonete bateu em um poste, que derrubou outros três, no Bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O acidente de trânsito ocorreu na tarde desse domingo (31/5) e, até o início da tarde desta segunda-feira (1°/6) a situação não foi resolvida.
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De acordo com a Companhia de Energética de Minas Gerais (Cemig), 137 clientes ficaram sem energia elétrica. A previsão é que a situação seja normalizada até o fim da tarde de hoje.
Imagens que circulam nas redes sociais mostraram a frente do carro danificada. Diversos cabos ficaram soltos e espalhados pelas ruas.
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Ainda de acordo com a Cemig, o reparo é de alta complexidade e, por isso, o serviço de recomposição da rede exige mais tempo.