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EFEITO DOMINÓ

Batida de caminhonete em poste de energia deixa moradores sem luz na RMBH

Mais de cem casas foram afetadas pela falta de energia elétrica causada pelo acidente de trânsito em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
01/06/2026 13:55 - atualizado em 01/06/2026 13:55

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Equipes da Cemig atuam no local para recomposição da rede elétrica
Equipes da Cemig atuam no local para recomposição da rede elétrica crédito: Redes sociais/Reprodução

O motorista de uma caminhonete bateu em um poste, que derrubou outros três, no Bairro Jardim Colonial, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O acidente de trânsito ocorreu na tarde desse domingo (31/5) e, até o início da tarde desta segunda-feira (1°/6) a situação não foi resolvida.

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De acordo com a Companhia de Energética de Minas Gerais (Cemig), 137 clientes ficaram sem energia elétrica. A previsão é que a situação seja normalizada até o fim da tarde de hoje.

Imagens que circulam nas redes sociais mostraram a frente do carro danificada. Diversos cabos ficaram soltos e espalhados pelas ruas.

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Ainda de acordo com a Cemig, o reparo é de alta complexidade e, por isso, o serviço de recomposição da rede exige mais tempo.

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