TJ condena cidade a pagar R$100 mil a família de gestante morta após parto
Paciente morreu há 18 anos, após complicações no parto em maternidade de Contagem; Justiça apontou falha no acompanhamento médico pós-operatório
compartilheSIGA
Dezoito anos após a morte de uma paciente durante o pós-operatório de uma cesariana em uma maternidade de Contagem, na Grande BH, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação do município por negligência médica e determinou o pagamento de indenização e pensão aos quatro filhos da vítima. A mulher morreu seis dias depois de dar entrada na unidade para um parto de urgência, em novembro de 2007, após falhas no acompanhamento médico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Durante o processo, os filhos relataram que a mãe recebeu alta médica mesmo apresentando fortes dores e distensão abdominal. Ao retornar ao hospital com agravamento do quadro, ela não teria recebido diagnóstico adequado em tempo hábil. A mulher morreu em decorrência de infecção generalizada causada por perfuração no cólon – parte central e mais extensa do intestino grosso, um órgão vital do sistema digestivo – durante a cirurgia.
Os filhos da vítima acionaram a Justiça alegando que a mãe não recebeu o acompanhamento necessário após o procedimento cirúrgico. A perícia judicial concluiu que a perfuração intestinal era um risco possível em cirurgias do tipo e apontou que houve falha grave da equipe médica no monitoramento pós-operatório, já que os sinais de infecção teriam sido ignorados.
Em sua defesa, o município de Contagem negou a existência de erro médico e afirmou que a equipe seguiu os protocolos adequados durante o atendimento e que a perfuração era risco próprio da cesariana. A defesa ainda questionou a representação processual dos filhos da vítima e pediu a redução das indenizações e da pensão.
Em primeira instância, a Comarca de Contagem condenou o município ao pagamento de R$ 25 mil para cada um dos quatro filhos da paciente, totalizando R$ 100 mil por danos morais, além de pensão mensal equivalente a um salário-mínimo, dividida entre os beneficiários. No entanto, o município recorreu da decisão.
Ao examinar o recurso, o relator do caso, desembargador Júlio Cezar Guttierrez, destacou que o município foi responsável por se omitir nos cuidados pós-operatórios. "O óbito da paciente se deu não apenas em razão da perfuração propriamente dita, mas também da falta de intervenção corretiva e de diligência por parte dos médicos que lhe acompanhavam.”
O magistrado também ressaltou que os sintomas infecciosos foram ignorados, impedindo intervenção médica capaz de evitar o agravamento do quadro clínico.
A indenização foi mantida pelos magistrados, que consideraram o valor proporcional aos danos sofridos pela família, especialmente pelo fato de uma das filhas da vítima ser recém-nascida na época da morte. Já o valor da pensão mensal foi reduzido de um salário-mínimo para dois terços do salário-mínimo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O caso foi acompanhado pelos desembargadores Raimundo Messias Júnior e Maria Inês Souza, que seguiram o voto do relator.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro