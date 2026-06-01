Fotos mostram a maior operação contra facções criminosas em MG

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

Belo Horizonte e diversas cidades de Minas Gerais receberam, na manhã desta segunda-feira (1º/6), uma megaoperação das forças de segurança voltada ao combate ao tráfico de drogas e às facções criminosas.

Segundo o Governo de Minas, a Operação Cerco Fechado é considerada a maior ação integrada da história do estado na área de segurança pública.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o enfrentamento ao tráfico de drogas, fortalecer a presença das forças policiais e garantir a ocupação permanente de regiões com atuação estruturada de organizações criminosas.

Na capital mineira, a reportagem acompanhou a movimentação das forças de segurança no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul. No local, foi possível observar a presença de equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Caminhões do Batalhão de Choque, carretas utilizadas como bases operacionais móveis, dezenas de viaturas e policiais fortemente armados foram mobilizados para a ação. Informações iniciais apontam que a operação também ocorre na Pedreira Prado Lopes (PPL), Região Noroeste da capital mineira.

A Operação Cerco Fechado acontece simultaneamente em municípios de várias regiões do estado, com a ocupação de áreas consideradas estratégicas para o combate ao crime organizado. Os detalhes e os primeiros resultados da ação serão divulgados em coletiva de imprensa com o governador Mateus Simões.

Também participam da apresentação o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco; a comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Cleide Barcelos; a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Letícia Gamboge; além de representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Durante o evento também será lançada a sétima edição do programa "Procura-se", que reúne criminosos foragidos com mandados de prisão em aberto. A expectativa é que o balanço parcial apresente números de prisões, apreensões e demais resultados obtidos nas primeiras horas da operação.

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Veja fotos da megaoperação