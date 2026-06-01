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Forças de segurança fazem maior operação contra o tráfico em MG

Ação integrada ocorre em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
01/06/2026 08:34 - atualizado em 01/06/2026 12:43

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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH
Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

As forças de segurança de Minas Gerais deflagraram, na manhã desta segunda-feira (1º/6), a Operação Cerco Fechado, considerada pelo governo estadual a maior ação integrada da história do estado no combate ao tráfico de drogas e às facções criminosas.

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A operação ocorre simultaneamente em diversas regiões de Belo Horizonte e em cidades mineiras, com a ocupação de comunidades e áreas consideradas estratégicas para organizações criminosas.

Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH-Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Edésio Ferreira/EM/D.A.Press

Segundo o Governo de Minas, a iniciativa tem como objetivo ampliar o enfrentamento ao tráfico de drogas, fortalecer a presença das forças de segurança e garantir a permanência das polícias em localidades com atuação estruturada de facções criminosas.

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Os detalhes iniciais da operação serão apresentados em coletiva de imprensa nesta manhã de segunda-feira pelo governador Mateus Simões (PSD). Também participam da apresentação o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco; a comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Cleide Barcelos; a chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Letícia Gamboge; representantes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

Durante o evento também será lançada a sétima edição do programa "Procura-se", que divulga uma lista de criminosos foragidos com mandados de prisão em aberto.

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A expectativa é que o balanço parcial da operação apresente números de prisões, apreensões e demais resultados alcançados nas primeiras horas da ação.

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