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COMBATE A FACÇÕES

BH: operação contra guerra de facções na Serra prende quatro pessoas

Vinte e três mandados de busca e quatro prisões preventivas foram realizados na manhã de hoje no Aglomerado da Serra em operação da Polícia Civil

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Pedro Naves*
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Pedro Naves*
Repórter
07/05/2026 12:42

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Polícia Civil de Minas Gerais organiza operação no Aglomerado da Serra nesta quinta-feira (7/5)
Polícia Civil de Minas Gerais organiza operação no Aglomerado da Serra nesta quinta-feira (7/5) crédito: PCMG

O Aglomerado da Serra, localizado na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi alvo na manhã desta quinta-feira (7/5) da Operação Imperium Ordinis, que pretende combater o conflito de facções na região e as regras de acesso estabelecidas por elas. Na ação, quatro suspeitos foram presos.

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A atividade da Polícia Civil (PCMG) no território cumpriu 23 mandados de busca e apreensão e quatro prisões preventivas. A corporação relatou um aumento da violência na Vila Nossa Senhora da Conceição, área conhecida como “Pau Comeu”, diretamente relacionada com as disputas de facções, responsáveis por crimes de tráfico, associação criminosa, homicídios tentados, incêndios e porte de armamento de grosso calibre, incluindo fuzis.

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Uma das motivações da operação foram publicações em redes sociais que determinavam normas para motoristas e moradores. Nas postagens, os suspeitos exigiam que vidros fossem baixados e faróis apagados sob ameaça de disparos. A publicação também relatava clima de guerra e que moradores e motoristas de aplicativo deveriam tomar cuidado para evitar “constrangimentos”.

Através das redes sociais, membros do tráfico divulgam normas para moradores e motoristas de aplicativos entrarem na favela.
Através das redes sociais, membros do tráfico divulgam normas para moradores e motoristas de aplicativos entrarem na favela. Redes Sociais/Reprodução

O Estado de Minas questionou quais facções foram alvos da operação de hoje, mas a PCMG informou que essas e outras informações foram mantidas em sigilo para não comprometer o andamento da investigação.

As apurações estão sendo conduzidas pela 3ª Delegacia de Polícia Sul e o material coletado durante as buscas será analisado para resultar em possíveis desdobramentos.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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