PM é alvo de tiros ao flagrar morte no Aglomerado da Serra e aciona o Bope

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi acionado após um homem, ainda não identificado, matar outro a tiros e disparar contra policiais militares no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). O homicídio foi registrado na noite desta quinta-feira (23/4).

O atirador abriu fogo contra uma viatura da Polícia Militar, que fazia patrulhamento na região, após perceber que os militares o flagraram atirando contra outro homem.

Um carro com placas clonadas, usado na fuga, foi localizado abandonado na Rua Paulino Marques Gontijo, no Bairro São Lucas, também na Região Centro-Sul da capital.

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Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e a motivação do homicídio, pois, até o fechamento desta edição, a ocorrência ainda estava em andamento.