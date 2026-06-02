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CERCO FECHADO

Polícia prende líder de facção criminosa em cidade mineira

Prisão faz parte da operação Cerco Fechado iniciada na segunda-feira (1/6), com atuação em BH, Juiz de Fora, Manhuaçu, Uberlândia, Uberada e Teófilo Otoni

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
02/06/2026 17:12 - atualizado em 02/06/2026 17:17

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Operação Cerco Fechado acontece o Aglomerado da Serra em Belo Horizonte
O governador de Minas Gerais afirmou que a operação deflagrada nesta semana, é a maior ação de segurança pública feita no estado crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

A Polícia Federal (PF), com ajuda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), prendeu um dos líderes de uma organização criminosa na noite dessa segunda-feira (1/6). O rapaz, de 21 anos, atuava em Salvador, na Bahia, e foi localizado na cidade mineira de João Monlevade, na Região Central de Minas Gerais. 

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Essa prisão é resultado da operação Cerco Fechado, de combate ao tráfico de drogas e deflagrada no início desta semana. A ação visa ampliar a presença de agentes de segurança em municípios com atuação de facções criminosas. A PF não informou se dinheiro ou drogas foram encontrados com o suspeito. 

Operação Cerco Fechado 

A operação Cerco Fechado, iniciada na segunda-feira, é apontada pelo governador de Minas Gerais Mateus Simões como a maior feita pelo estado na história. Ao todo, 26 territórios localizados em seis municípios mineiros foram alvos de ação: Belo Horizonte; Juiz de Fora e Manhuaçu, na Zona da Mata; Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro; e Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. 

Os locais foram definidos por meio de cruzamento de informações, que indicou as cidades como pontos-chaves para a atuação das facções.

A ação mira, principalmente, integrantes do Comando Vermelho (CV), do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Primeiro Comando Puro (PCP). Foram emitidas 73 ordens judiciais – 46 na capital e 27 no interior – entre mandados de busca e apreensão e prisão. Segundo informações preliminares, na manhã de início da operação, foram apreendidos R$ 27 mil e nove armas. 

As penitenciárias do estado também tiveram atuações dos órgãos de segurança, em que 10 unidades foram averiguadas e 914 celas foram revistadas. Nesses locais, houve a apreensão de 53 celulares e 907 unidades de drogas variadas. 

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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