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MEGAOPERAÇÃO

Megaoperação ocupa comunidades de BH e cidades do interior de MG

Ação integrada ocorre em Belo Horizonte e outras cidades mineiras

Edésio Ferreira
  • Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH
    Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
  • Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH
    Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Polícia Civil/Divulgação
  • Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH
    Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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    Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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    Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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    Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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    Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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    Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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    Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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