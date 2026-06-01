MEGAOPERAÇÃO
Megaoperação ocupa comunidades de BH e cidades do interior de MG
Ação integrada ocorre em Belo Horizonte e outras cidades mineiras
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Polícia Civil/Divulgação
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press
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Aglomerado da Serra e Pedreira Prado Lopes são alvos da operação em BH Foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press