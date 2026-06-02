Assine
overlay
Início Gerais
EXECUÇÃO

Homem é morto com mais de 10 tiros e mulher acaba baleada na Grande BH

Durante a ocorrência, PM apreendeu cocaína, ecstasy, crack e skunk na residência do casal

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
02/06/2026 08:44

compartilhe

SIGA
×
PM descobre que vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas
A mulher afirmou que os autores eram dois homens encapuzados, aparentemente adolescentes, que atiraram contra o marido e acabaram atingindo o braço dela crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 28 anos foi morto a tiros e a esposa dele, de 18 anos, ficou ferida durante um ataque na noite dessa segunda-feira (1º/6), em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h, na Rua Pedra Azul, no bairro Novo Horizonte. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encontraram o homem já sem vida. A vítima apresentava diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, sendo cinco na região abdominal, um no braço direito e outros cinco no tórax.

A mulher também foi atingida pelos tiros e socorrida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. Ela sofreu uma fratura no braço direito devido a perfuração da bala.

Leia Mais

À polícia, a jovem relatou que dois homens se aproximaram do casal e efetuaram vários disparos. Segundo ela, ambos estavam em processo de mudança do bairro Nova Pampulha para o Novo Horizonte e haviam ido ao local para conhecer uma residência.

Ainda conforme o relato, a mudança ocorreu devido a desavenças do companheiro com traficantes do bairro Jardim Felicidade. A mulher afirmou que os autores eram dois homens encapuzados, aparentemente adolescentes, que atiraram contra o marido e acabaram atingindo seu braço.

Ela também informou aos policiais que é mãe de um bebê de apenas seis dias, que não foi atingida. Durante a ocorrência, a jovem revelou espontaneamente que havia drogas armazenadas na residência do casal.

Os militares foram ao imóvel e encontraram uma mala contendo 38 pinos de cocaína, 550 comprimidos de ecstasy, duas porções de crack, duas balanças de precisão, sete porções de cocaína, seis barras prensadas de skank e outras três porções da mesma droga.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Devido ao flagrante relacionado aos entorpecentes, a mulher permanece internada sob escolta policial.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Vespasiano.

Tópicos relacionados:

execucao grande-bh homicidio pm vespasiano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay