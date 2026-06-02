Homem é morto com mais de 10 tiros e mulher acaba baleada na Grande BH

Um homem de 28 anos foi morto a tiros e a esposa dele, de 18 anos, ficou ferida durante um ataque na noite dessa segunda-feira (1º/6), em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 20h, na Rua Pedra Azul, no bairro Novo Horizonte. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e encontraram o homem já sem vida. A vítima apresentava diversos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, sendo cinco na região abdominal, um no braço direito e outros cinco no tórax.

A mulher também foi atingida pelos tiros e socorrida para o Hospital Risoleta Tolentino Neves. Ela sofreu uma fratura no braço direito devido a perfuração da bala.

À polícia, a jovem relatou que dois homens se aproximaram do casal e efetuaram vários disparos. Segundo ela, ambos estavam em processo de mudança do bairro Nova Pampulha para o Novo Horizonte e haviam ido ao local para conhecer uma residência.

Ainda conforme o relato, a mudança ocorreu devido a desavenças do companheiro com traficantes do bairro Jardim Felicidade. A mulher afirmou que os autores eram dois homens encapuzados, aparentemente adolescentes, que atiraram contra o marido e acabaram atingindo seu braço.

Ela também informou aos policiais que é mãe de um bebê de apenas seis dias, que não foi atingida. Durante a ocorrência, a jovem revelou espontaneamente que havia drogas armazenadas na residência do casal.

Os militares foram ao imóvel e encontraram uma mala contendo 38 pinos de cocaína, 550 comprimidos de ecstasy, duas porções de crack, duas balanças de precisão, sete porções de cocaína, seis barras prensadas de skank e outras três porções da mesma droga.

Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia. Devido ao flagrante relacionado aos entorpecentes, a mulher permanece internada sob escolta policial.

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O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Vespasiano.