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Homem descobre reforma na própria casa e é perseguido a tiros em Minas

Proprietário diz que encontrou obra sendo feita sem autorização; suspeito alegou que imóvel havia sido comprado pela irmã dele

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
28/05/2026 12:27

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Suspeito foi autuado por receptação e porte ilegal de arma; Polícia Civil diz que investigações continuam sob sigilo
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. crédito: Reprodução/Pexels

Um homem de 37 anos escapou por pouco de ser baleado durante uma discussão envolvendo a posse de um imóvel, na tarde dessa terça-feira (26/5), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante suspeito de efetuar disparos contra o proprietário da residência.

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Segundo a Polícia Militar, a confusão começou quando o dono do imóvel decidiu ir até a sua casa após descobrir que uma reforma estaria sendo realizada no local sem o conhecimento dele.

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Ao chegar, o homem encontrou o suspeito, que afirmou que a irmã dele havia comprado a residência do filho da vítima. O proprietário, no entanto, contestou a versão e disse que apenas havia cedido o imóvel para o filho morar, permanecendo como dono da casa.

A discussão aumentou e, conforme o relato da vítima, o jovem entrou em uma residência, voltou armado e começou a atirar. O primeiro disparo teria sido feito para o alto. Em seguida, um tiro foi efetuado na direção do homem, que conseguiu se abaixar e não foi atingido.

Após a denúncia, equipes da Polícia Militar iniciaram rastreamentos e localizaram o suspeito. Imagens de câmeras de segurança auxiliaram na apuração da ocorrência. Ainda conforme a PM, o jovem teria recolhido cápsulas deflagradas após os disparos e apresentou versões contraditórias sobre a arma usada no crime.

As buscas tiveram apoio do Grupamento de Policiamento com Cães (GPCÃES), que realizou varreduras em imóveis e lotes próximos, mas a arma não foi encontrada.

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Durante as buscas, os militares também apreenderam uma pequena quantidade de substância semelhante a crack e materiais usados para embalar drogas. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas.

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