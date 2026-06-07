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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

MG: homem é preso suspeito de invadir casa e agredir ex-companheira

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito invadiu a casa da vítima e a arrastou para dentro de um veículo

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Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/06/2026 21:44

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Viatura da PMMG
Viatura da PMMG crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), suspeito de invadir a casa da ex-companheira, de 25 anos, agredi-la e mantê-la em cárcere privado. O caso aconteceu em Araxá, no Alto Paranaíba.

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Segundo o boletim de ocorrência, a mulher dormia em casa quando o homem invadiu a residência. Em relato aos policiais, a mulher disse que o suspeito entrou no quarto onde ela estava, desferiu um soco em seu rosto e, usando força física, a arrastou para dentro de um veículo.

Ainda conforme a PM, ele a levou para uma área de mata na zona rural do município. No local, ela afirmou ter sido agredida com socos e chutes.

A vítima ainda contou que o agressor afirmava que a mataria. Em determinado momento, ele teria utilizado um martelo para atingir a cabeça da ex. Segundo a moça, as agressões só acabaram após ela afirmar que aceitaria reatar o relacionamento.

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No dia seguinte, a mulher foi até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Araxá, acompanhada do suspeito, onde a Polícia Militar foi acionada. Na chegada dos militares, o homem fugiu do local. Após os exames, foi constatado que a mulher apresentava inchaço e ferimento no lábio inferior, sangramento no rosto, escoriações e um galo na testa.

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Os policiais realizaram buscas no endereço do suspeito, mas não o encontraram. Posteriormente, ele foi localizado e preso. Foram apreendidos o celular do suspeito e um martelo.

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